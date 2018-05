9 lucruri pe care trebuie sa le stii inainte de a-ti pune aparat dentar

In ciuda nenumaratelor beneficii pe care le aduce, in lipsa unor informatii complete si corecte multe persoane sunt inca reticente la ideea de a purta aparat dentar. Doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, a enumerat lucrurile esentiale pe care trebuie sa le stie orice persoana cu privire la tratamentul ortodontic inainte de a face primul pas catre un zambet perfect.

Nu exista limita de varsta pentru aparatul dentar

Aparatul dentar poate fi aplicat la orice varsta: de la 6-7 ani, cand incep sa erupa dintii permanenti, pana la varsta adulta. "Condus de un medic cu experienta, tratamentul ortodontic este foarte eficient chiar si la adulti atata vreme cat dintii si gingiile sunt destul de puternice. Tratamentul nu este, in schimb, indicat pacientilor care sufera paradontoza in stadiu foarte avansat, indiferent de varsta pe care o au", spune doamna doctor Mihaela Dan.



Exista aparate dentare pe toate gusturile

Copiii prefera bracketurile metalice cu elastice colorate, pe care le schimba la fiecare sedinta, pentru a-si impresiona prietenii si colegii, in timp ce pentru adulti exista varianta aparatului de safir sau de ceramica, mai discrete, mai putin vizibile. Exista si aparatul dentar lingual sau cel cu gutiere invizibile, optiuni mai estetice, dar totodata mai solicitante din punct de vedere financiar.



Medicul ortodont trebuie ales cu grija

Gasirea ortodontistului potrivit este o decizie importanta, deoarece schimbarea medicului dupa inceperea tratamentului poate fi o decizie atat costisitoare, cat si consumatoare de timp. "Experienta acumulata, cazurile cat mai diferite si numeroase si rezultatele, la fel ca si participarea la cursuri si congrese reprezinta doar cateva dintre criteriile foarte importante care trebuie luate in calcul in alegerea unui medic. Pentru un astfel de specialist nici un caz nu va fi prea greu de tratat", asigura specialistul ortodont.



Modificarea dietei

Pentru o perioada variabila de la caz la caz pacientul va trebui sa elimine din dieta sa alimentele dure si lipicioase, care pot dezlipi bracketurile. Pentru a nu pierde timp cu vizitele suplimentare la cabinetul medicului ortodont si pentru a evita prelungirea duratei tratamentului, este recomandat ca aceste restrictii sa fie respectate.



Igiena dentara – mai importanta ca oricand

Igiena orala va fi esentiala in timpul si dupa incheierea tratamentului ortodontic.

"Este recomandata spalarea frecventa a dintilor, in mod ideal dupa fiecare masa, precum si folosirea atei dentare, deoarece resturile alimentare pot fi blocate cu usurinta intre bracketi. Periuta dentara din baie este indicat sa fie dublata de o alta purtata permanent in poseta, care sa poata fi folosita la nevoie oriunde ne-am afla: serviciu, la restaurant sau in oras", recomanda doamna doctor Mihaela Dan.



Veti simti disconfort cateva zile

In perioada de acomodare cu bracketurile va exista un disconfort pana la durere, dar care va disparea in cateva zile cu ajutorul cerii dentare sau a analgezicelor. Clatirea cavitatii bucale cu o solutie de apa sarata poate atenua presiunea si senzatia de durere.



Rezultatul trebuie consolidat cu gutiera sau retainer

Dupa indepartarea aparatului dentar fix dintii vor avea nevoie de o perioada variabila de timp pentru a se fixa in os in noua pozitie, fiind necesara in acest punct purtarea aparatului de contentie.



Bracketii se pot desprinde

Bracketii se pot desprinde din diferite motive: mestecarea unor alimente tari, roaderea unghiilor sau a pixului sau modificarea muscaturii ca rezultat al tratamentului. Cand se intampla acest lucru, este bine sa ne adresam imediat ortodontului.



Tratamentul s-ar putea sa dureze mai putin decat ne asteptam

Pentru ca, de regula, avem tendinta de a ne exagera imperfectiunile, ceea ce unei persoane i se pare foarte complicat, unui medic cu experienta s-ar putea sa nu i se para la fel. Astfel, se intampla uneori ca tratamentul ortodontic sa dureze mult mai putin decat s-ar fi asteptat pacientul.

Recomandă acest articol:

Dacă ţi-a plăcut acest articol, te așteptăm și pe pagina noastră de Facebook!