Rusu+Borțun Brand Growers semnează rebrandingul Dendrio

Agenția Rusu+Borțun Brand Growers a gestionat rebrandingul Dendrio, integrator de servicii IT și parte a Bittnet, prima companie de IT listată pe bursa din România și lider național în soluții de training IT.Într-o perioadă în care brandurile au crescut din ce în ce mai mult din punct de vedere al importanței în generarea succesului de business, companiile trebuie să fie din ce în ce mai atente la cum folosesc instrumentele de branding în relația cu clienții și să aibă grijă mai mare de notorietatea obținută. Un brand puternic atrage și securizează mai ușor new business-ul și motivează și răsplătește loialitatea angajaților. De asemenea, poate sa transforme un model de business.În cazul Dendrio, procesul strategic de construcție de brand efectuat de Rusu+Borțun Grand Growers a fost unul riguros și a început cu o auditare internă (discuții față în față cu majoritatea angajaților) și cu o auditare externă (discuții cu clienții reprezentativi ai ambelor companii). Concluziile au reprezentat baza strategiei de brand pentru Bittnet și pentru separarea din punct de vedere comercial ale serviciilor de tehnologie sub un alt brand. Astfel, procesul de rebranding a pornit cu scopul de a face mai clare serviciile pe care grupul Bittnet le poate pune la dispoziția clienților săi: training (educație) și soluții/servicii IT (tehnologie).“Am ales să mergem cu numele Dendrio, care derivă din dendrite - proiecțiile ramificate ale neuronilor care transmit impulsurile nervoase primite de la alte celule prin intermediul sinapselor. Dendritele constituie o rețea, iar faptul că au proprietăți electrice și transmit informații creează o legătură puternică cu rețelistica din IT și felul în care conectăm computerele. Mai mult de atât, dendritele sunt o parte esențială a procesului cognitiv uman, lucru care ne permite să facem o conexiune între funcțiile dendritelor și impactul pe care Dendrio îl poate avea într-o companie, gestionând rețeaua, securitatea datelor și tot ce tine de cloud,” a declarat Alina Tudose, partner Rusu+Borțun Brand Growers.În plus, Dendrio a fost ancorat în grupul Bittnet, urmând să fie prezentat împreună cu descriptorul “a bittnet company”, fapt care va ajuta în obținerea rapidă de notorietate, dar și în punerea în valoare a solidității și puterii grupului de companii Bittnet. Noul logo-ul și formele asociate conturează un brand prietenos, colorat, ușor de înțeles și up-to-date.Prin urmare, Dendrio este poziționat drept ghidul tău inteligent, care te ajută să ții pasul cu lumea în continuă schimbare și să faci alegerile optime pentru business-ul tău.Dendrio face mai ușor accesul clienților săi către o tehnologie în schimbare, o tehnologie care implementată corect și în siguranță, aduce un plus de valoare în dezvoltarea afacerilor.“Livrăm servicii IT integrate bazate pe cloud, securitate, rețelistică și soluții complete de mobilitate, respectiv comercializăm aplicații software cu diverse opțiuni de licențiere. Totul pentru că drumul pe care îl parcurge compania ta să fie cel mai scurt și cel mai sigur. Dendrio. Your Journey. Upgraded. Ne propunem să fructificăm tehnologiile existente și totodată să identificăm noi tehnologii, pentru a oferi clienților noștri toate avantajele competitive: preț, viteză de reacție, siguranță, optimizare,” a declarat Cristian Herghelegiu, CEO Dendrio, VP of technology Bittnet Group.Cu un tone-of-voice prietenos, noul brand vorbește cald, sincer, construiește parteneriate pe termen lung cu clienții săi și se concentrează pe mesajul transmis, folosind cuvinte pline de sens, expresii clare și la obiect. Valorile de brand pe care pune accent în primul rând sunt: competența, integritatea și flexibilitatea.“Dendrio are ambiția de a deveni liderul pieței de integrare IT din România. Obiectivul este consolidarea poziției de integrator multi-cloud la nivel local și regional, prin creșterea prezenței în România, precum și prin intrarea pe piețele externe și prin extinderea capacității de livrare la nivelul Europei Centrale și de Est,” a declarat Mihai Logofătu, CEO Bittnet.Rebrandingul va fi promovat și însoțit de o campanie de comunicare. Echipele care au contribuit la realizarea rebrandingului au fost formate din: Dendrio: Denissa Iancu, Marketing Manager, Cristian Herghelegiu, CEO Dendrio și VP Technology Bittnet Group, Mihai Logofătu, CEO Bittnet Group și Cristian Logofîtu CFO Bittnet Group. Rusu+Borțun Brand Growers: Alina Tudose - partner, Cătălin Rusu - partner, Răzvan Chifu - partner, Marius Tudor – senior copywriter Anca Uscățescu – senior graphic designer.Rusu+Borțun a fost înființată în 2008 și este o agenție care integrează strategie, design și manifestare creativă de brand, prin Brand Growers, și comunicare digitală prin Cyber Growers.