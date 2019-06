Conferința WORLD OF INSTAGRAM - EDIȚIA A IX-A

Vara este anotimpul în care toți vrem să avem cele mai creative și spectaculoase postări de pe Instagram, însă cum reușim să găsim inspirația necesară care să ne facă să ne diferențiem de ceilalți?

La cea de-a IX-a ediție World of Instagram, ce va avea loc în 25 iunie 2019, la Restaurant Diplomat, începând cu ora 18.00, ne propunem să vă pregătim pentru cele mai faine poze de vară de pe Instagram. Cum? Ca de obicei, cu ajutorul celor mai creativi creatori de conținut din online-ul nostru, pregătiți să vă ofere informații utile dar și doza de inspirație de care aveți nevoie pentru super creații!



Speakerii acestei ediții sunt: Ionuț Costea, Visual Artist; Sânziana Negru, Content Creator.

Evenimentul va fi moderat de către organizatorul evenimentului, Laura Pîrlog.



Dacă intri pe pagina de Instagram a lui Ionuț Costea, sigur o să te intrebi ce face ca să aibă un asemenea content, de unde îi vin astfel de idei și cum reușește să atragă butonul de like. Ei bine, el vine la eveniment ca să împărtășească din secretele lui și să ofere câteva trucuri în ceea ce constă fotografiile de vară.



Cu numai 244k urmăritori pe Instagram, Sânziana Negru, o să povestească cum a reușit să adune o comunitate așa de frumoasă, ce face ca să își mențină postările mereu în top și o să ne împărtășească câteva trucuri despre cum îți găsești inspirația pentru cele mai bune fotografii de vară.



A IX-a Conferință World of Instagram pregătește și multe alte surprize pentru cei care vor participa la eveniment.

Înscrierea la acest eveniment este gratuită, în limita locurilor disponibile. Detalii despre program și înscrieri, găsiți pe https://worldofinstagram.ro



Susținătorii evenimentului World of Instagram sunt: Lidl, Samsung, Paul Romania, Beauty One, Napolact, Batiste, Dr. Hart, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, Touching ART Cocktail, Cointreau, De'Longhi Romania hosted by Restaurant Diplomat.