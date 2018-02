Studiu surprinzător: Consumul moderat de alcool te-ar putea ajuta să trăiești peste 90 de ani

Cercetătorii au ajuns la concluzia că un pahar cu bere sau vin ar putea chiar să ne prelungească viața.

Studiul "90+", coordonat de Dr. Claudia Kawas, de la Universitatea din California, a descoperit că în rândul a peste 1600 de persone cu vârsta cuprinsă între 90 și 99 de ani, cei care au consumat aproximativ două pahare cu bere sau vin pe zi și-au îmbunătățit speranța de viață cu 18%, comparativ cu cei care nu consumau alcool.

", a declarat medicul Claudia Kawas în cadrul conferinței American Association for the Advancement of Science, unde au fost prezentate rezultatele studiului, potrivit housebeautiful.com