8 cazuri în care aspirina nu te va ajuta și poate fi chiar periculoasă

Poate nu ți se pare foarte mult să iei o aspirină pe zi, dar în anumite situații sau în contextul altor afecțiuni ar putea deveni riscant. Reține situațiile în care aspirina devine periculoasă și poate necesita îngrijiri medicale de urgență.

În general aspirina este considerată un analgezic util și de multe ori se spune că poate preveni afecțiunile cardiovasculare, dar realitatea este că numai o proporție redusă de persoane vor beneficia de protecția pe care o poate oferi inimii. „Cu ani în urmă medicii le recomandau foarte des pacienților să ia o aspirină pe zi, dar între timp s-a descoperit că acest sfat nu numai că poate fi greșit în anumite circumstanțe, ci îți poate pune chiar viața în pericol”, potrivit dr. Adam Splaver, cardiolog din Florida.



Nu este mai sigură pentru că poate fi cumpărată fără rețetă

Doar pentru că poți merge oricând la farmacie pentru a cumpăra aspirină nu înseamnă că trebuie să presupui că nu are riscuri. „Cu toții am avut diferite dureri de genunchi, urechi, spate sau migrene și am luat analgezice care se pot cumpăra fără rețetă. La prima vedere este tentant să crezi că sunt mai sigure dacă pot fi cumpărate în orice moment”, spune dr. Vernon Williams, neurolog din Los Angeles, California.



Iată care sunt situațiile în care aspirina îți poate pune sănătatea în pericol:



1. Dacă ai avut probleme cu stomacul mai mult timp

În cazul în care te confrunți adesea cu durerile de stomac sau ai ulcer nu trebuie să mai iei aspirină. „Persoanele care au ulcer trebuie să evite aspirina pentru că va favoriza hemoragia. Aspirina interferează cu abilitatea stomacului de a se proteja. Mucoasa gastrointestinală produce enzime pentru a preveni durerile, dar dozele de aspirină, chiar dacă sunt foarte mici de 10mg, vor stopa apariția enzimelor care protejează stomacul, generând sau agravând ulcerele”, explică dr. Elizabeth Yanni, gastroenterolog.



2. Dacă ai o afecțiune care te predispune la hemoragie

Dacă ai fost vreodată diagnosticat cu o afecțiune care crește riscul de hemoragie evită complet aspirina. „Va subția sângele, iar riscul de hemoragie va fi mult mai mare. Reduce coagularea sângelui, ceea ce va prelungi orice hemoragie”, potrivit dr. Niket Sonpal, de la Centrul Medical Brookdale din Brooklyn, New York.



3. Dacă iei și alte medicamente

„De exemplu, dacă vei combina aspirina cu medicamente antidepresive vei crește riscul de hemoragie la nivelul tractului intestinal superior, ceea ce ar putea fi fatal”, explică dr. Yanni. În cazul în care urmezi deja un alt tratament trebuie neapărat să discuți cu medicul tău înainte de a începe să iei aspirină pentru a preveni reacțiile adverse., explică dr. Yanni.



4. Dacă ai de gând să bei alcool

Ești în drum spre un bar sau spre o petrecere? Uită de aspirină. Atât alcoolul, cât și aspirina cresc riscul de hemoragie și nu este niciodată o idee bună să le combini. Un astfel de mix va crește și nivelul de alcool din sânge.



5. Dacă ai astm

Medicamentele antiinflamatoare cum este și aspirina pot cauza probleme grave persoanelor care suferă de astm. În cadrul studiilor realizate s-a constatat că aspirina poate provoca spasmul bronșic, caracterizat prin îngustarea căilor respiratorii, agravând astmul.



6. Dacă ai hipertensiune arterială

O tensiune mare înseamnă un risc ridicat de accident vascular cerebral (AVC). Un AVC pe fond de hemoragie este cauzat de sângerarea la nivelul creierului și acesta este și motivul pentru care nu este deloc o idee inspirată să iei aspirină. Cu toate acestea, aspirina poate fi recomandată în cazul persoanelor care au avut deja un AVC ischemic.



7.

Chiar dacă poți cumpăra aspirină fără rețetă nu înseamnă că nu trebuie să iei în serios instrucțiunile. Potrivit specialiștilor, peste 25% dintre persoanele care suferă de dureri cronice iau o doză mai mare decât cea recomandată de analgezice disponibile fără rețetă pentru că sunt convinse că vor obține un efect mai rapid. „Poate fi o greșeală fatală deoarece efectele secundare ale unei supradoze sunt ulcerele, leziunile ficatului și chiar decesul”, spune dr. Yanni.



8. Dacă ai sub 18 ani

Utilizarea aspirinei în cazul minorilor nu este recomandată. „Nu trebuie să se folosească aspirina pentru a trata copii și adolescenții pentru că poate provoca sindromul Reye, mai ales dacă este luată de copiii care au varicelă sau gripă. Această boală este foarte gravă, producând umflături la nivelul creierului și leziuni ale ficatului. Simptomele includ schimbări de personalitate, stare de vomă, confuzie, crize și pierderea cunoștinței”, potrivit dr. Sonpal.