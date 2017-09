12 secrete care te vor salva de la toxiinfecţia alimentară

Producătorii de alimente folosesc astăzi aditivi şi produse chimice pentru ca produsele lor să fie "mai bune" și să dureze mai mult.

Cum oamenii devin tot mai preocupaţi de sănătatea lor, ei cred că o astfel de hrană poate provoca toxiinfecţie alimentară şi că ar trebui acordată o atenţie mai mare atunci când cumpărăm ceva.Conform brightside , iată 12 secrete de care să ţii cont pentru a te salva de aceste intoxicaţii:Trebuie să ştii că unii producători de lactate adaugă amidon, ceea ce transformă produsul final în brânză dulce. Pentru a-ţi da seama dacă ai de-a face cu brânză adevărată, toarnă câteva picături de iod şi amestecă bine. Dacă se face albastră, atunci produsul e de calitate slabă şi cu siguranţă nu e o brânză proaspătă de vacă.Majoritatea producătorilor de lapte adaugă lapte normalizat în produsul lor. Laptele standardizat a fost modificat fie pentru a fi redus de grăsimi, fie pentru laptele degresat. Pentru a detecta un lapte fals, amestecă-l cu spirt pur în raport 1:2. Dacă laptele e de bună calitate, grunjii vor apărea în 5-7 secunde pe pereţii paharului, dacă e fals, va dura mai mult.Fructele confiate sau fructele cristalizate sunt fructe, fructe de pădure, şi uneori chiar legume fierte în sirop de zahăr, apoi uscate. Trebuie să ştii că fructele confiate adevărate nu au niciodată culori puternice şi vii. Pentru a le verifica, pune-le în apă caldă, dacă devin incolore sau se dizolvă complet, înseamnă că ai de-a face doar cu gelatină şi coloranţi alimentari.Unele tipuri de unt conţin uleiuri vegetale precum cel de palmier, făcându-l margarină. Ca să îl verifici, pune o bucăţică de unt în apă clocotită. Se va topi rapid şi va forma un strat la suprafaţă. Margarina se transformă în bucăţi. O altă modalitate este să îngheţi untul şi apoi să îl tai cu un cuţit. În cazul în care bucăţile se taie bine şi sunt uniforme, ai în faţă un unt adevărat.Unele branduri de orez înlocuiesc orezul real cu răşină sintetică şi cartofi, arată natural, dar nu are gust bun. Pentru a-l verifica, ia o lingură de orez şi dă-i foc cu un chibrit. Orezul fals va avea miros de plastic şi va scoate un fum negru.Caviarul este un produs de lux pentru mulţi dintre noi. Cu toate acestea, unele branduri vând caviar fals. Acest caviar e alcătuit din alge marine, şi deşi are un gust natural, el nu e real.Pentru a-l verifica, pune caviarul în apă clocotită. Dacă e adevărat se va duce la fund, iar la suprafaţă se va forma o pată albă. Cel fals, se va dizolva în apă.Producătorii de mier vin cu tot felul de idei pentru a mări greutatea produsului final, prin adăugarea cretei, a amidonului sau chiar făină. Pentru a o verifica, dizolvă o lingură de miere în apă şi adaugă câteva picături de acid acetic. În cazul în care amestecul începe să facă bule şi să şuiere, înseamnă că ea conţine cretă. Făina şi amidonul în miere pot fi detectate prin adăugarea de iod, amestecul devenind închis la culoare.Şi vinul poate fi fals prin folosirea pudrei de vin. Ca să îl verifici, ia o ligură de bicarbonat de sodiu şi toarnă puţin vin. Reacţia chimică va face ca amestecul să devină albastru, ceea ce înseamnă că băutura ta are amidon din struguri. Vinul din pudră nu îşi va schimba culoarea.O maioneză de calitate trebuie să conţină numai pudră de ouă. Unoeri se folosesc aditivi şi amidon, care pot fi dăunători pentru tine. Dacă vrei să verifici, câteva picături de iod va determina dacă conţine amidon, pentru că amestecul va deveni închis la culoare.Deoarece e un produs care se strică repede, trebuie să fii foarte atent când cumperi unul. Pentru a verifica dacă e proaspăt, ochii de peşte şi pielea trebuie să aibă o culoare uniformă, solzii la fel, iar branhiile să fie roşii. Peşti vechi vor avea solzi diferiţi, branhii negre şi un miros urât. Unii vânzători pot ascunde aceste semne prin curăţarea de solzi, tăierea capetelor şi aripioarelor. În acest caz, carnea trebuie să fie roşie sau roz, nu maro.De asemenea, ouăle se pot strica repede. Ca să le verifici prospeţimea, ia un pahar cu apă rece şi pune un ou în el. Un ou care se lasă la fund e un ou proaspăt, un ou care rămâne la mijloc e un ou bun pentru gătit, însă unul care pluteşte la suprafaţă e unul stricat.În zilele noastre, agricultorii tind să utilizeze o mulţime de substanţe chimice în procesul de creştere. Unele fructe pot conţine pesticide şi nitraţi. Ca să verifici calitatea lor, ia câteva căpşuni şi amestecă-le cu zahăr. Cele fără pesticide îşi vor lăsa foarte mult suc. Căpşunile proaspete au, de asemenea, un miros intens şi vor fi roşii, nu de o culoare închisă. Portocalele vor fi tari, colorate şi nu vor avea mucegai pe ele.