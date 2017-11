Ce se întâmplă în corp dacă bei ulei de măsline pe stomacul gol?

De ce să bei pe stomacul gol o lingură cu ulei de măsline? Cercetările arată că uleiul de măsline băut pe stomacul gol protejează celulele de modificări care pot conduce la apariția cancerului. De asemenea, are proprietăți curative pentru colon și este un remediu excelent pentru persoanele care suferă de constipație.

Acest obicei are un efect benefic asupra unghiilor, a pielii și a părului, redându-le aspectul sănătos. Se știe deja că este un ingredient nelipsit din măștile pentru păr sau ten, însă uleiul de măsline este mult mai eficient atunci când este administrat intern.

Dacă bei ulei de măsline pe stomacul gol te asiguri că toate organele interne funcționează normal și elimina toxinele. În special, uleiul de măsline este benefic pentru ficat, deoarece stimulează detoxifierea lui. Pentru un rezultat mai bun se amestecă 2 linguri de ulei de măsline extravirgin cu zeama de la un sfert de lămâie și se consuma dimineața pe stomacul gol.

Conține o cantitate mare de grăsimi omega-3, adică acele grăsimi bune care conferă sațietate și sunt importante pentru sănătatea organismului.În plus, studiile arată că atunci când vrei să slăbești este foarte important să consumi grăsimi sănătoase, deoarece acestea stimulează metabolismul. În plus, uleiul de măsline este un bun înlocuitor pentru unt care conține multe calorii și nu este recomandat spre consum dacă vrei să scapi de kilogramele în plus.