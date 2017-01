7 motive să consumi mai des pătrunjel

Pătrunjelul este o plantă mediteraneană, folosită pentru a da un strop de culoare și un gust aromat mâncărurilor.

Însă te-ai gândit vreodată că poți mânca pătrunjel și pentru beneficiile pe care le aduce sănătății? Mai jos, poți găsi câteva dintre avantajele pe care le are consumul de pătrunjel. Iată care sunt acestea!





Ce beneficii pentru sănătate are consumul de pătrunjel?





1. Întărește sistemul imunitar





Pătrunjelul poate stimula sistemul imunitar. Uleiul esențial de pătrunjel este un partener important în lupta împotriva alergiilor, afecțiunilor autoimune și tulburărilor inflamatorii persistente.





2. Reduce riscul apariției cancerului





Consumul de pătrunjel poate scădea riscul apariției cancerului de piele, digestiv, la sân sau de prostată. Pătrunjelul are un conținut bogat de flavonoizi cunoscuți sub numele de apigenină. Pe lângă apigenina care are proprietăți anticancerigene remarcabile, pătrunjelul este un aliment antiinflamator și antioxidant.





3. Protejează vasele de sânge





În compoziția pătrunjelului se regăsește una dintre cele mai importante vitamine din complexul B: acidul folic. Acest acid poate ajuta la reducerea nivelului homocisteinei. Homocisteina este un aminoacid regăsit în corpul uman, însă vasele sanguine pot fi afectate de un nivel ridicat al acestui aminoacid, crescând riscul apariției accidentelor vasculare cerebrale și atacurilor de cord.





4. Menține inima sănătoasă





Homocisteina este periculoasă pentru vasele de sânge atunci când se regăsește la un nivel ridicat în organism. Din fericire, acidul folic din pătrunjel poate transforma homocisteina în molecule inofensiv.Câteva fruze de pătrunjel folosite la garnituri te pot ajuta să reduci riscul apariției problemelor cardiovasculare, precum accidentul vascular cerebral, atacul coronian și ateroscleroza.





5. Combate osteoporoza





Pătrunjelul este un ingredient eficient în lupta cu osteoporoza și este util pentru menținerea sănătății oaselor. Osteoporoza este o afecțiune care apare din cauza unui nivel scăzut de calciu în oase și a aminoacidului numit homocisteină. Iar acest aminoacid poate fi eliminat prin consumul de pătrunjel. Pe lângă produsele lactate și legume, pătrunjelul este considerat ca fiind una dintre cele mai bune surse de calciu.





6. Are efecte diuretice





Pătrunjelul a fost folosit de-a lungul vremii ca un diuretic ce ajută la controlul unor boli precum: pietre la rinichi, infecții ale tractului urinar, pietre la vezica urinară. Edemul reprezintă o afecțiune în care pacientul reține mai mult lichid în organism decât ar trebui să o facă în mod normal. Organismul se umflă din cauza acumulării de lichid. Dacă te confrunți cu așa ceva, câteva lingurițe de suc de pătrunjel îți pot oferi un ajutor rapid. Rădăcina de pătrunjel este, de asemenea, folositoare când vine vorba de combaterea pietrelor la rinichi. Poți pune câteva rădăcini de pătrunjel într-o oală cu apă la fiert, după care poți bea acea apă zilnic, pentru a-ți curăța organismul.





7. Poate ameliora anemia





Datorită faptului că are un conținut bogat de fier, pătrunjelul este recomandat pentru persoanele cu anemie. Două linguri de pătrunjel conțin 2% din porția zilnică de fier.