Mituri despre menstruație pe care în mod sigur le-ai auzit, dar care nu sunt adevărate

Crezi ca atunci când petreci mai mult timp cu o prietenă vi se sincronizează menstruațiile?

Sau esti aproape sigura ca dispozitia iti este afectata complet in acea perioada a lunii? Nu tot ce stii despre ciclul tau menstrual este adevarat.Unele lucruri sunt adevarate si demonstrate, in timp ce altele sunt… false! Hai sa demontam impreuna unele preconceptii care iti pot dauna.Fiecare ciclu menstrual dureaza 28 de zileUnele cicluri menstruale dureaza mai mult, in timp ce altele dureaza mai putin. Asa cum fiecare persoana este diferita, fiecare ciclu menstrual este diferit. Perioada poate fi influentata de medicatie, greutate sau stres.Daca ai un ciclu menstrual neregulat, inseamna ca ai o afectiune gravaEste complet fals. Sunt foarte multe femei care nu au un ciclu menstrual regulat, iar motivele sunt numeroase.