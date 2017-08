Dacă ești pe afară într-o zi călduroasă, probabil că nu va dura mult până vei începe să te simți obosită și încetinită. Dar de ce îți dă acest sentiment de somnolență statul în căldură? Iată de ce te simți obosită după o zi de plajă!

Care este motivul pentru care te simți obosită după o zi de plajă?

Motivul acestei letargii este simplu: corpul tău muncește din greu pentru a păstra o temperatură normală, iar această muncă suplimentară te face să te simți obosită, după cum a declarat Michele Casey, director medical de la Duke Health din Carolina de Nord.Corpul tău, mai ales la soare, trebuie să muncească pentru a menține o temperatură internă normală, iar într-o zi foarte călduroasă corpul face mai multe ajustări pentru a-și menține temperatura. De exemplu, dilată vasele de sânge, un proces cunoscut sub numele de vasodilatare, care permite unei cantități mai mari de sânge să curgă în apropierea suprafeței pielii. În acest fel, sângele cald se răcește, eliberând căldură în timp ce se deplasează aproape de piele. Acest flux crescut de sânge în apropierea pielii explică și de ce unii oameni se înroșesc mai tare atunci când le este cald.Pe lângă vasodilatare, organismul secretă transpirație prin piele. Această transpirație răcește pielea pe măsură ce se evaporă. Dar, pentru a face această muncă suplimentară, ritmul cardiac crește, precum și rata metabolică.În cele din urmă, creșterea frecvenței cardiace și a ratei metabolice te face să te simți obosită sau somnoroasă.În plus, majoritatea oamenilor sunt deshidratați. Când îți este cald și transpiri, nu faci decât să agravezi deshidratarea, iar un simptom al deshidratării este oboseala.Deteriorarea pielii de la soare poate mări intensitatea deshidratării. Atunci când razele soarelui ajung pe pielea ta, pot provoca modificări ale pigmentării, riduri și arsuri. Aceste schimbări chimice te fac de fapt să te simți obosită după o zi de plajă. Acest lucru se întâmplă pentru că organismul tău luptă pentru a repara daunele.Arsurile solare afectează abilitatea organismului de a-și regla temperatura. În plus, în cazul arsurilor solare, corpul tău îndepărtează lichidul din restul corpului către arsură, în încercarea de a vindeca pielea. Această deviere înseamnă că ai și mai puțin fluid în general pentru transpirație, ceea ce poate duce la deshidratare și oboseală suplimentare.Este recomandat să te hidratezi și să stai departe de razele directe ale soarelui, mai ales în intervalele orare periculoase din perioada prânzului.