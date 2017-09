Ceaiul care curăţă ficatul şi dizolvă pietrele la rinichi. Cum se prepară?

O combinaţie de ghimbir cu mai multe condimente are un efect spectaculos asupra corpului. Cum se prepară ceaiul care curăţă ficatul şi dizolvă pietrele la rininchi?

o bucată 10 cm de rădăcină de ghimbir (sau 2 linguriţe de pulbere de ghimbir)

o bucată de 5 cm de rădăcină de turmeric (sau 1 linguriţă cu pulbere de turmeric)

1 cană cu apă

3 păstăi de cardamom

1 linguriţă de scorţişoară

2-3 boabe de piper negru

1 cană cu lapte de cocos sau alt lapte vegetal

2 linguriţe cu miere de albine naturală, ne spateurizată.

Un studiu apărut în 2012 în publicaţia Indian Journal of Pharmaceutical Sciences arată că ghimbirul are un efect benefic asupra ficatului, ajutând la buna lui funcţionare. În urma testelor efectuate s-a constatat că prin consumul de ghimbir funcţiile ficatului s-au îmbunătăţit, eliminarea toxinelor s-a făcut mai bine şi sângele s-a curăţat. De asemenea, specialiştii au analizat o mostră de ţesut din ficat în urma consumului regulat de ghimbir, iar efectele au fost surprinzătoare asupra funcţiilor ficatului.Prin urmare, ghimbirul este o rădăcină recunoscută pentru proprietăţile sale antiinflamatorii, antibacteriene, antivirale şi antiparazitare. De asemenea, datorită gingerolului, substanţa care se regăseşte în ghimbir, se asigură o curăţare a ficatului de toxine, îmbunătăţind circulaţia sângelui şi favorizând dizolvarea pietrelor dela rinichi. De asemenea, tot gingerolul este responsabil de efectul anticancerigen al ghimbirului. Potrivit unui studiu apărut în US National Library of Medicine National Institutes of Health , gingerolul stimulează apoptoza, adică moartea celulelor canceroase şi este foarte util împotriva greţurilor semnalate în timpul chimioterapiei.Ghimbirul s-a dovedit un ingredient util în alimentaţie, deoarece stimulează detoxifierea corpului, favorizând eliminarea toxinelor acumulate în ficat, rinichi şi colon.În plus, turmericul care se adaugă în această combinaţie este şi el recunoscut pentru acţiunea lui anticancer, datorită unei substanţe numite curcumină.Un studiu din 1987 a investigat efectele curcuminei asupra capacităţii toxinelor de a altera ADN-ul şi au descoperit că curcumina este antimutagen eficient împotriva mai multor substanţe ce cauzează cancer, dar acest lucru a fost un studiu in vitro, adică în eprubetă. "Din 1987, Institutul Naţional al Cancerului din SUA a testat peste 1000 de agenţi diferiţi pentru activitatea lor anticancer chemopreventivă, dintre care doar câteva au trecut spre studiile clinice. Curcumina, prezentă în condimentul indian turmeric, care este folosit în pudra de curry, este un astfel de agent", explică Dr. Cristian Panaite, medic nutriţionist la Clinica KiloStop.Pentru a prepara ceaiul care curăţă ficatul şi dizolvă pietrele la rinichi ai nevoie de:Pune toate ingredientele la fiert timp de 10 minute, cu excepţia laptelui de cocos şi a mierii de albine. Apoi se strecoară ceaiul, iar după ce s-a răcorit puţin se adaugă laptele de cocos şi mierea de albine.