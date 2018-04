Ce se întâmplă în creierul tău când nu folosești smartphone-ul pentru o săptămână?

Uită-te în jurul tău data viitoare când ieși din casă! Câte persoane poartă o discuție cu altcineva și câte persoane sunt cu un smartphone în mână, în realitatea virtuală pe care și-au construit-o?

Schimbări care au loc în creierul tău atunci când nu folosești smartphone-ul pentru o săptămână

Probabil că sunt mai multe în cea de-a doua situație.Deși smartphone-ul îți poate face viața mai ușoară, poate fi și un obstacol greu de trecut între tine și realitate. Multe persoane aleg să își petreacă mai mult timp pe diferite dispozitive electronice decât să fie ancorate în realitate. Însă ce se întâmplă în creierul tău atunci când nu folosești smartphone-ul pentru o săptămână?Lucrurile care contează cu adevărat sunt în lumea reală. Însă dependența de smartphone te poate face să uiți asta. În timp ce lumea online are un scop, aceasta nu ar trebui să înlocuiască niciodată realitatea.Conform unui raport al New York Times, adolescenții și adulții își verifică telefoanele de 150 de ori pe zi în medie și trimit 110 mesaje text. Un studiu realizat de Pew Research Centre a dezvăluit că 24% dintre adolescenți au spus că intră pe Internet aproape în mod constant. Multe persoane suferă de o afecțiune numită tulburare de dependență de Internet. În plus, 46% dintre utilizatorii de smartphone-uri afirmă că nu pot trăi fără telefonul lor.Îți poți aduce aminte un moment din viața ta înainte ca smartphone-ul să fie atât de prezent în ea? Simțeai, acționai sau gândeai altfel? La fel ca orice altă dependență, smartphone-ul are o influență puternică asupra vieții tale, chiar dacă nu o realizezi.Smartphone-urile și rețelele sociale activează aceleași centre de recompense în creierul nostru precum mâncarea, exercițiile, jocurile de noroc, relațiile intime și alte lucruri care ne fac să ne simțim bine. O cantitate considerabilă de dopamină este eliberată de fiecare dată când intri să vezi câte like-uri ai, ceea ce explică greutatea rupturii de smartphone-uri.Potrivit unui studiu publicat în revista Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, încetarea bruscă a utilizării rețelelor sociale poate provoca, în cazul unor utilizatori cronici, semne și simptome care, cel puțin parțial, seamănă cu cele observate în timpul abstinenței din cazul drogurilor, alcoolului și nicotinei. Unele persoane sunt de părere că această provocare este dificilă, dar nu imposibilă. Acestea realizează că relația pe care o au cu smartphone-ul este mai compulsivă decât dependența și că trebuie să învețe noi modalități de a interacționa cu lumea din jurul lor.