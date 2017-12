Ce înseamnă când visezi că naști un copil

Să visezi că naşti un copil e un vis comun care poate avea multe semnificaţii.

Iată cele mai comune vise cu naşterea unui copil:

Se întâmplă mai des la persoanele care chiar sunt însărcinate şi e ceva perfect normal din cauza grijilor sau al entuziasmului. El reflectă frica cu care aştepţi evenimentul şi celelalte sentimente cu care te confrunţi. E frecvent întâlnit în cel de-al doilea trimestru de sarcină şi nu trebuie să te sperie.Dar, dacă nu eşti însărcinată, atunci acest vis poate avea o mulţime de semnificaţii. Ar putea însemna că ţi-e teamă să rămâi însărcinată sau că lucrezi pentru a avea un copil. Un vis în care naşti un copil înseamnă întotdeauna un nou început, şi asta poate să se refere la muncă, la viaţa sentimentală sau la orice alt aspect al vieţii tale. Visul poate, de asemenea, să fie un simbol al fertilităţii şi abundenţei. În cele mai mule cazuri, acesta este pozitiv şi doar uneori semnifică ceva rău. De exemplu, poate însemna că ai probleme financiare sau ai fost prins făcând ceva rău.Dacă visezi că dai naştere unui copil, dar nu eşti însărcinată în viaţa reală, atunci asta înseamnă că ceva se va schimba în viaţa ta cât de curând. Ceva nou îşi va face loc în viaţa ta. Nu trebuie să te îngrijoreze schimbările pentru că ele vor fi benefice pentru tine. În cele mai multe cazuri, visele cu naşterea unui copil înseamnă prosperitate şi noroc.Dacă visezi că eşti în drum spre spital pentru a naşte, înseamnă că încerci să scapi de unele responsabilităţi pe care le ai în viaţa reală. Dar, dacă eşti însărcinată în realitate şi visezi asta, înseamnă doar că ai emoţii şi ţi-e teamă de momentul în sine.Dacă visezi asta, e semn bun. E un simbol al bucuriei şi fericirii asupra traseului din viaţa ta. Vei avea mult succes în viitorul apropiat.Dacă visezi acest lucru, înseamnă că ai probleme în viaţa reală. Eşti îngrijorată şi ai multe probleme, aşa că nu îţi poţi găsi liniştea. De asemenea, acest vis poate dezvălui acea latură a personalităţii tale care are nevoie să fie protejată. Simbolistica acestui vis e mereu negativă şi poate însemna şi boală sau ghinion în viitor. Dacă visezi că plânge un băiat înseamnă gradul de dominare şi determinare în realitate, iar dacă este fetiţă simbolizează sensibilitatea.Acest vis e un simbol al dependenţei tale în realitate. Întotdeauna depinzi de alţii şi nu poţi face nimic singur. Acest vis îţi reaminteşte că trebuie să preiei controlul asupra vieţii tale şi să începi să fii independent.E semn bun! Acest vis e benefic mai ales pentru persoanele singure. Înseamnă că visătorul va cunoaşte o persoană foarte importantă curând cu care va avea o relaţie foarte intimă.Dacă visezi acest lucru, înseamnă că ai acceptat diferenţele fizice ale cuiva din viaţa ta.Asta înseamnă că îţi ascunzi propriile sentimente de alţii. Nu vrei să arăţi ceea ce simţi şi nu îţi place să vorbeşti despre problemele şi grijile tale. Vrei să fii independent, aşa că nu vrei ajutorul nimănui în viaţa reală.Acest vis simbolizează frica ta asupra unui proiect pe care l-ai început recent. Nu eşti sigur că va avea succes.Dacă ai acest vis neobişnuit, probabil ai trecut printr-o suferinţă sau dezamăgire. Acest vis nu are nicio legătură cu copilul tău în realitate. Acesta e o avertizare pentru a fi mai grijuliu, pentru că toţi ochii sunt pe tine şi se referă, de regulă, la locul de muncă.Acest vis e o reflecţie a momentelor în care te-ai simţit iubit şi îngrijit. Erai protejat şi toată atenţia era asupra ta. E posibil ca acum aceste sentimente să fie neglijate şi să vrei mai multă atenţie şi dragoste de la cei din jurul tău.Dacă ai visat acest lucru, trebuie să fie foarte neplăcut pentru tine. Din fericire, acesta nu e o prezicere şi nu are nicio legătură cu ce se va întâmpla în viaţa ta reală. El înseamnă că ai muncit mult şi ai eşuat. Nu ţi-ai atins obiectivele şi eşti dezamăgit. De asemenea, poate însemna încheierea unui capitol din viaţa ta sau că o parte din tine a dispărut.