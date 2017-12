5 zodii care nu se pot relaxa. Sunt stresate tot timpul!

E ceva normal să fii stresat atunci când eşti ocupat tot timpul şi nu ai timp nici să respiri. Însă, există oameni care nu se pot relaxa indiferent de situaţie. E în natura lor!

Iată cele 5 zodii care nu se pot relaxa niciodată:Când vine vorba de relaxare, Berbec nu ştie cum să o facă. Din prima lui zi pe această lume el s-a luptat să fie numărul unu. Nu are timp să se aşeze şi să se relaxeze. Trebuie să rămână mereu în joc, altfel el nu va câştiga. Este, de asemenea, nerăbdător şi se torturează prin faptul că e activ chiar şi atunci când aşteaptă ceva. În loc să se răcorească într-o piscină sau să meargă la spa în timp ce îşi aşteaptă coletul comandat, el ia casa la puricat şi începe să facă curăţenie. Nu crede în inactivitate şi orice timp mort îl înnebuneşte. Singura ocazie cu care se relazează este vacanţa, iar asta se întâmplă o săptămână pe an dacă are noroc!Totul în viaţa unui nativ din Gemeni se desfăşoară într-un ritm rapid. Dar cel mai rapid lucru este gura lui. În context social, el e primul care face turul şi care vorbeşte cu toată lumea. În timp ce alţii se pot odihni şi se pot relaxa cu câţiva prieteni pe canapea, acest nativ se va asigura că are toţi prietnii lângă el. Chiar dacă a avut o zi plină de socializare, el va continua să vorbească şi cât e noaptea de lungă. El tinde să devină nervos şi neliniştit, dar modul lui de a combate aceste sentimente este de a se arunca iar în conversaţii. Odată ce e acolo, nu îl poţi opri!Fecioara e atât de pricepută în analizarea celor mai mici detalii, încât vede ceea ce alţii nu pot la început.Pierderea este că nu se poate opri din asta, iar mintea ei nu e niciodată relaxată. Poate să se afle pe cea mai frumoasă plajă şi să arate că se relaxează, dar mintea ei e plecată în altă parte. E un semn care nu doarme prea mult noaprea, pentru că analizează tot ce s-a petrecut pe parcursul zilei. Dacă s-a certat cu cea mai bună prietenă, e atât de îngrijirată încât numai la asta se gândeşte până adoarme de epuizare.Săgetătorul e plin de energie, iar asta de vede de la mare distanţă. La fel ca Berbecul, energia lui intensă îl face să fie şi nerăbdător. Îi place să fie liber şi să se mişte în natură. Pentru cineva care iubeşte atât de mult libertatea şi îşi foloseşte energia pentru a explora, nu există timp liber sau timp mort. El crede că trebuie să îşi consume energia pe ceva, decât să se relaxeze. Poate sună nebuneşte, dar entuziasmul lui pentru aventură e molipsitor.Acest nativ e un prieten minunat, un spirit creativ şi o persoană de încredere. Nu e de mirare că nu se poate relaxa niciodată. Se ataşează foarte mult de cei care o iubesc, deci face totul pentru acele persoane şi se îngrijorează pentru ele. Iar când viaţa devine mai grea, se axează pe latura ei creativă pentru a scăpa. Munceşte din greu pentru artă, muzică sau alte activităţi creative. Programul lui nu îi lasă niciun moment să se relaxeze!