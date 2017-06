Cum îți dai seama dacă ești un bun ascultător?

Viața ne scoate în cale nenumărate provocări și, deși este relativ ușor să-i judecăm pe alții, greșim adesea când vine vorba despre propria persoană. Poate că ești de părere că ești un bun ascultător. Dar cei din jurul tău sunt de acord cu această afirmație?

Modalitățile prin care îți dai seama dacă ești sau nu un bun ascultătorAdesea, ne ascultăm prietenii și oamenii din jurul nostru pentru a obține răspunsuri la întrebări. Dar ascultarea propriu-zisă este corelată cu înțelegerea, nu doar cu intenția de a obține informații. De multe ori, când punem întrebări precise, ascultăm răspunsul, dar nu înțelegem cu adevărat situația și nu mai ascultăm după ce credem că am primit răspunsul.Un bun ascultător pune întrebări atunci când are îndoieli și nu își face nicio ipoteză cu privire la aceste probleme. Nu lăsa gândurile sau îndoielile să preia controlul. Clarifică, o dată sau de mai multe ori dacă trebuie, pentru a te asigura că toate îndoielile tale sunt eliminate de cealaltă persoană.De multe ori, ni se întâmplă să ascultăm ceva doar pentru a putea răspunde. Cât timp cealaltă persoană vorbește, ne oprim din ascultat și începem să ne formulăm răspunsul. Din cauza aceasta, ratăm atât de mult de multe lucruri pe care ar trebui să le ascultăm, procesăm și înțelegem. Majoritatea oamenilor ascultă cu intenția de a răspunde, nu cu intenția de a înțelege.S-ar putea să nu fii întotdeauna de acord cu ceea ce se spune și chiar să ai valori contradictorii.Dar trebuie să ai răbdare ca persoana care vorbește să termine. Întreruperea acesteia nu te va face decât să pierzi din procesul conversației și înțelegerii, precum și să tulbure restul audienței care ascultă. Lasă vorbitorul să termine și apoi fă-ți cunoscut punctul de vedere!Pe cât de bine este ca un vorbitor să poată vorbi despre un subiect într-un mod captivant, pe atât de bine este ca ascultătorul să poată asculta același subiect cu o concentrare deplină. Numai dacă asculți ceea ce ți se spune cu adevărat, vei putea să înțelegi.Pentru a fi un ascultător bun, trebuie să ai mintea deschisă față de ceea ce ți se spune, chiar dacă se opune valorilor tale. După cum am menționat mai sus, poți alege să asculți cu răbdare și ulterior să vorbești sau să contrazici punctul pe care nu îl poți digera. Dar ascultă cu mintea deschisă. S-ar putea să ajungi să înveți ceva nou.