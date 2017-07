Cum împrumută oamenii energia altora

O cercetare realizată de Universitatea Bielefeld a dezvăluit că plantele pot împrumuta energie de la alte surse, cum ar fi plantele din apropiere.

Această descoperire poate fi aplicată și altor forme de viață în afară de plante, ducând la noi descoperiri în domeniul bioenergiei. Iar în final, oamenii pot împrumuta energia altora.Echipa condusă de profesorul Olaf Kruse a găsit dovezi conform cărora o algă verde, Chlamydomaonas, își extrage energia din fotosinteză și din alte plante din jurul său. Aceste descoperiri au fost publicate în revista Nature Communications. Fiecare plantă are nevoie de lumina soarelui și de apă pentru a crește, iar oamenii sunt la fel. Poți compara organismul uman cu un burete care absoarbe energie din mediul înconjurător.Acesta este motivul pentru care unii oameni nu se simt bine în preajma altora. Potrivit doctorului Olivia Bader-Lee, lucrurile care îi deranjează sunt reprezentate de amalgamul de emoții și energii din jurul lor.În cadrul cercetării, doctorul Olaf Kruse a demonstrat că, în momentul în care alga verde Chlamydomonas nu are o sursă energetică, își sustrage energia de la celelalte plante sub forma enzimelor celulozice. Aceste enzime sunt descompuse și digerate de celule ca sursă energetică.În acest fel, chiar dacă nu există lumină și apă, iar condițiile nu sunt potrivite pentru fotosinteză, alga continuă să crească.Acest experiment este primul de acest gen și reprezintă prima descoperire din domeniu. Potrivit doctorului Cruse, plantele mănâncă alte plante. Oamenii de știință încearcă să confirme aceste descoperiri și în cazul altor tipuri de alge și plante. Bader-Lee este de părere că, odată cu dezvoltarea tehnologică, oamenii de știință vor putea confirma aceste descoperiri și în cazul oamenilor în viitorul apropiat. Organismul uman nu este atât de diferit de cel al plantelor, celulele sale având nevoie de energie pentru a se reproduce.Corpul uman are nevoie de energie pentru a depăși anumite stadii emoționale și are abilitatea de a produce cortizol la nivelul celulelor, pentru a satisface nevoile emoționale. Bader-Lee crede și că în viitorul apropiat bioenergia va fi ușor de demonstrat, iar studiile vor arăta că oamenii și animalele au abilitatea de a se vindeca unele pe celelalte doar prin transferul de energie. În plus, crede că oamenii pot absorbi energia altora, pe care o folosesc ulterior pentru a se vindeca. Acest lucru poate fi adevărat dacă luăm în considerare faptul că o conexiune cu natura ajută oamenii să se vindece mai ușor după ce au suferit un stres emoțional sau chiar și o afecțiune.