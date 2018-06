Kylie Jenner este cel mai popular designer din lume, depăşind în căutari Louis Vuitton

Kylie Jenner este cel mai popular designer din lume, potrivit unui studiu realizat pe baza căutărilor online.

Într-un studiu realizat de compania SEMrush, care a analizat care sunt cei mai populari designeri în urma căutărilor pe internet la nivel global, Kylie Jenner s-a clasat pe primul loc, cu 9,14 milioane de căutări, surclasând celebra casă de modă Louis Vuitton, care a avut 6.12 milioane de căutări. Pe locurile următoare s-au aflat Tommy Hilfiger, Ralph Lauren şi Calvin Klein, potrivit hypebae.com Mezina familiei Kardashian-Jenner a debutat în afaceri lansând în 2015 brandul de cosmetice Kylie Cosmetics. În numai câteva zile, toate produsele au fost vândute în totalitate. Succesul lansării a fost urmat apoi de deschiderea magazinului The Kylie Shop şi de apariţia unor buticuri de tip pop-up în New York şi Los Angeles.Kylie deţine alături de sora sa, Kendall, brandul de haine Kendall + Kylie, dar are şi propria colecţie, vândută pe siteul kyliejennershop.com.În luna iunie 2017, Kylie s-a clasat pe locul 59 în topul Forbes Celebrity 100, care stabileşte clasamentul celor mai bine plătite vedete în ultimele 12 luni, mezina clanului Kardashian câştigând 41 de milioane de dolari, ceea ce a transformat-o în cea mai tânără persoană din clasament, la numai 19 ani.Dar succesul lui Kylie a venit la pachet şi cu unele dezavantaje.În 2016, Jenner a pierdut un proces cu Kylie Minogue, după ce a vrut să transforme numele "Kylie" în marcă înregistrată. În acelaşi an, a fost acuzată de un makeup artist că i-a furat creaţiile, Kylie fiind nevoită să ajungă la o înţelegere cu aceasta şi să plătească daune. Un alt designer a acuzat-o pe starletă că şi-a inspirat noua colecţie de haine din creaţiile sale.Succesul lui Kylie se datorează şi popularităţii sale pe Instagram, vedeta confirmând într-un interviu că nu investeşte în publicitate pentru niciunul din brandurile sale. Kylie Jenner este urmărită de 109 milioane de persoane pe Instagram.