Cum să porţi imprimeurile florale în această primăvară. 25 de imagini

Motivele florale revin în tendinţe în fiecare primăvară, iar sezonul în care ne aflăm nu face excepţie.

Pantofi sport cu imprimeuri florale

Jachetă bomber

Blugi cu broderii florale

Jachetă din piele cu broderie florală

Pantaloni cu imprimeuri florale

Rochiile, cămăşile şi fustele cu imprimeuri florale sunt de nelipsit din ţinutele tale de primăvară, dar dincolo de aceste alegeri clasice, trebuie să ştii că poţi include astfel de motive în stilul tău vestimentar şi în alte moduri, mult mai originale. Iată câteva idei pe care să le încerci:Sneakerşii realizaţi din materiale cu printuri florale se numără printre tendinţele momentului în materie de pantofi. Sunt o alegere potrivită pentru a crea o ţinută casual căreia să nu-i lipsească feminitatea. Pe lângă modelele cu motive florale şi botanice imprimate, mai poţi încerca pantofii sport cu broderie inspirată de aceste motive.Este un model de jachetă realizat adesea din materiale subţiri, fluide, care se potrivesc perfect cu acest sezon. O modalitate de a te asigura că ai întotdeauna un look deosebit este acela de a opta pentru astfel de jachete în culori sau imprimeuri deosebite, iar stilul floral este o opţiune ideală pentru primăvară.Broderiile aplicate pe jeanşi, jachete, genţi şi chiar pantofi au putut fi observate în cadrul colecţiilor pentru acest sezon ale marilor designeri.Sunt o modalitate de a combina stilul modern cu accentele vintage şi te ajută să aduci ţinutelor tale un plus de feminitatea. Jeanşii cu broderii florale pot fi integraţi foarte uşor în ţinutele tale de primăvară.O altă metodă inedită de a include motivele florale în stilul tău vestimentar în acest sezon este aceea de a alege o jachetă din piele decorată cu astfel de modele. Broderiile aplicate pe spate, sub forma florilor masive realizate în detalii minuţioase sau stilizate, vor oferi ţinutelor tale un plus de originalitate.Dacă fustele şi rochiile decorate cu modele florale îţi sunt foarte cunoscute, probabil că pantalonii cu astfel de imprimeuri nu îţi sunt la fel de familiari. Alege pantaloni cu motive florale masive, îndrăzneţe. Cele mai potrivite modele pentru astfel de printuri sunt pantalonii foarte largi, din materiale vaporoase, dar şi cei trei sferturi, din stofă, pe care să-i asociezi cu pantofi cu toc.