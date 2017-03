7 ţinute care te fac fotogenică. Află ce să porţi ca să arăţi bine in poze

Întâlnirile cu prietenele, petrecerile şi aniversările sunt întotdeauna ocazii bune pentru şedinţe foto. Dar ca să arăţi impecabil în fiecare poză, trebuie să ştii ce ţinute te avantajează cel mai mult.

Iată ce să porţi ca să fii foarte fotogenică şi să ieşi impecabil în poze:Pantalonii largi arată foarte bine în poze pentru că realizează un contrast puternic cu talia ta, care astfel va părea mult mai îngustă. Optează pentru pantofi cu vârfuri ascunţite, care îţi fac picioarele să pară mai lungi. Adaugă un blazer, pentru un look structurat. Un guler vizibil va defini şi mai bine silueta.Spre deosebire de blugii skinny, o pereche de jeanşi evazaţi echilibrează volumul din zona şoldurilor, ceea ce îţi defineşte foarte bine silueta, astfel încât vei părea mai suplă în poze. Alege pantaloni într-o culoare închisă, pentru acelaşi efect de subţiere. O haină în stil militar, într-o culoare închisă, se va asorta perfect cu o eşarfă colorată, care va atrage atenţia asupra chipului.Volumul în partea de sus a corpului va crea instant impresia unei silueta subţiri în rest, prin contrastul realizat. Poartă o pereche de jeanşi drepţi, cu talie înaltă, pentru a-ţi defini silueta. Asociază cu o pereche de ghete cu toc, într-o culoare interesantă, care va atrage atenţia. Bagă puloverul în pantaloni în partea din faţă, pentru a-ţi accentua talia.Pantalonii culotes sunt largi şi au o lungime de trei sferturi. Asociaţi cu o bluză largă, decupată, vor crea iluzia unor picioare mai lungi şi te vor ajuta să creezi o ţinută perfectă pentru primăvară.Asociază cu sandale în nuanţă nude, care vor alungi vizual picioarele.O rochie maxi de primăvară, cu o croială dreaptă, va crea în fotografii impresia unei siluete subţiri şi alungite. Dacă rochia ta are un imprimeu masiv, aşa cum este cel floral, optează pentru un model cu umerii goi. Sandalele într-o nuanţă neutră nu vor distrage atenţia de la efectul de coloană realizat de rochia lungă şi dreaptă.Dacă eşti minionă, o vestă lungă şi dreaptă este opţiunea perfectă pentru a crea iluzia unei siluete alungite şi vei părea, prin urmare, mai înaltă în fotografii. O cămaşă băgată în pantaloni este soluţia ideală pentru a-ţi defini talia, iar o pereche de pantofi cu toc înalt va aduce un plus de înălţime, alungind şi mai mult silueta în poze.O ţinută foarte simplă, de zi, care te va ajuta să arăţi uimitor în poze. Blugii negri sunt ideali pentru efectul de subţiere şi alungire, iar atunci când îi asociezi cu un tricou alb, simplu, vei obţine o ţinută simplă şi interesantă. Un decolteu în forma literei V atrage atenţia asupra chipului. Asortează cu o pereche de sandale colorate cu toc, care îţi accentuază lookul.