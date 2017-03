Unele vedete par că nu îmbătrânesc niciodată, în vreme ce altele te surprind cu vârsta lor pentru că arată atât de tinere. Descoperă 8 vedete care par mai bătrâne decât în realitate!



Poate ţi-au venit deja în minte câteva vedete care te-au surprins atunci când ai aflat vârsta lor şi nu te aşteptai deloc să fie atât de tinere. Nu înseamnă că au îmbătrânit urât, ci pur şi simplu că arată mult mai mature decât sunt în realitate! Poate nu ştiai că Adele are doar 28 de ani, deşi la o primă vedere cu siguranţă i-ai da în jur de 35 de ani.



Poate te va surprinde şi faptul că Margot Robbie are doar 26 de ani, deşi arată mult mai matură.



Poate atitudinea, machiajul sau trăsăturile le adaugă câţiva ani în plus, însă acest lucru nu le ştirbeşte din frumuseţe şi notorietate. Iată 8 astfel de vedete care par mai bătrâne decât în realitate: