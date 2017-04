5 tipuri de bluze pe care să le porţi primăvara aceasta

Cămaşa cu motive florale şi topul cu umerii goi sunt două dintre piesele vestimentare care nu ar trebui să-ţi lipsească în acest sezon.

Topul cu umerii goi

Cămăşile cu printuri florale

Bluza cu mâneci evazate

Cămaşa boyfriend

Topurile asimetrice

Descoperă câteva tipuri de bluze pe care să le porţi în sezonul primăvară - vara 2017.Bluzele şi rochiile cu umerii goi sunt unele dintre cele mai puternice trenduri pentru primăvara acestui an. Îţi oferă un aer romantic şi relaxat, dar în acelaşi timp te ajută să atragi atenţia asupra chipului tău. În afara modelelor clasice cu umerii goi, mai poţi alegi topurile cu bretele şi umăr căzut, un alt stil în tendinţe pentru sezonul cald. Astfel de piese vestimentare sunt potrivite pentru un stil casual, dar poţi purta şi o rochie de seară cu umerii goi în vara aceasta.Motivele florale şi cele botanice sunt de nelipsit din garderoba ta în acest an. Broderiile inspirate de flori, prezente atât pe jeanşi, genţi sau chiar pantofi, dar şi rochiile cu motive florale masive sunt câteva dintre tendinţele pe care le putem observa în cadrul colecţiilor propuse de marii designeri pentru sezonul primăvară-vară 2017. Şi cămăşile decorate cu aceste modele sunt esenţiale în ţinutele tale de primăvară.Probabil că ai observat deja acest trend pretutindeni.Bluza cu mâneci largi, evazate, este foarte feminină şi are şi un efect vizual important. Excesul de material din zona mânecilor atrage imediat atenţia, o astfel de piesă vestimentară fiind perfectă pentru a masca unele zone pe care vrei să le ascunzi, cum ar fi de exemplu "colăceii".Acest tip de cămaşă cu o croială masculină a devenit foarte populară în ultimul an. Pentru că este comodă şi simplu de purtat, cămaşa boyfriend se potriveşte perfect pentru ţinutele tale casual de primăvară. O poţi purta cu blugi, cu pantaloni sau fuste scurte, dar poate fi la fel de simplu inclusă în ţinutele office.Modelele de bluze sau tricouri asimetrice sunt un alt trend al acestui sezon pe care merită să-l încerci. De obicei cu un singur umăr gol, acestea te ajută să creezi o ţinută modernă şi interesantă. Asociază o astfel de bluză cu o coafură care să accentueze acest detaliu. O coadă împletită pe o parte este o variantă de a pune în valoare topul asimetric.