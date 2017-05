Cum să strecori legumele în preparatele copiilor

De-a lungul timpului, dietele s-au tot schimbat, însă un singur lucru a rămas la fel: recomandarea specialiștilor în nutriție și sănătate de a consuma legume proaspete.

Cu toate că este un aspect pe care îl știm cu toții, ajungem să îl uităm adesea. Însă iată cum poți să strecori legumele în preparatele copiilor!4 modalități prin care poți să strecori legumele în preparatele copiilorDacă ai un copil pretențios sau este vorba chiar despre tine sau partenerul tău, legumele pot reprezenta un subiect de ceartă. Dar există un ingredient pe care aproape orice om îl va accepta cu ușurință într-un preparat - ciocolata. Poți prepara brioșe cu ciocolată, care conțin și diferite tipuri de legume, al căror gust nu va putea fi depistat de către micii pretențioși. În plus, vor avea nenumărate substanțe nutritive care provin din legume, așa că nu trebuie să te simți vinovată dacă faci acest preparat chiar și la micul dejun.Cred că putem spune că macaroanele cu brânză reprezintă un desert preferat pentru multe persoane. În plus, se prepară ușor, este ieftin și te ajută să strecori legumele pe care vrei să i le oferi copilului tău fără să știe. Poți face acest preparat cu paste pe bază de năut, iar sosul îl poți înlocui cu un piure de morcov. Dacă dorești să adaugi și alte legume, poți să le adaugi în compoziție sau să le gătești separat și să le servești împreună.Indiferent dacă ești vegetariană sau mănânci carne, burgerii pot reprezenta o opțiune grozavă pentru cină, mai ales în acele perioade calde, în care folosești mai des grătarul. Indiferent de ce carne alegi pentru a face acest preparat, ce-ar fi să încerci alternativa sănătoasă la chifle? Poți prepara propriile chifle din conopidă, iar în combinație cu celelalte ingrediente din burger, probabil că piticul tău nici nu își va da seama ce este diferit.Dacă tot am amintit de brioșe, ai putea să mai încerci încă un desert care deghizează legmele în preparatele copiilor. Este vorba despre o rețetă de negresă cu napi, care nu face decât să mărească valoarea nutrițională a negreselor obișnuite. Între pudra de cacao și chipsurile de ciocolată neagră, nu trebuie să spui nimănui că ai ascuns niște bucățele de napi.Cu atât de multe opțiuni pentru a strecura legumele în dieta copiilor tăi și chiar și a ta, scuzele constante ar trebui să dispară. Singura întrebare care rămâne este: ce preparat o să încerci prima dată?