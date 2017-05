Dacă ai o dietă sănătoasă, probabil că te gândești că niciun aliment nu îți poate face rău, dacă este consumat cu moderație. Cu toate acestea, există câteva alimente pe care oamenii sănătoși nu le mănâncă niciodată. Iată care sunt acestea!

Ce alimente sunt evitate de oamenii sănătoși?

1. Alimentele procesate

2. Sucuri dietetice

3. Cereale rafinate

4. Fructele uscate

Dacă vrei să ai o viață sănătoasă și să îi dai copilului tău numai alimente care să îi ofere o dezvoltare normală, concentrează-te pe alimentele proaspete. Orice produs care vine într-o cutie sau ambalaj a fost procesat și nu reprezintă cea mai bună alegere. Nutriționiștii ne sfătuiesc să evităm alimentele care conțin zahăr excesiv, grăsimi trans și uleiuri vegetale industriale. Toate aceste ingrediente sunt prelucrate și o gamă largă de studii ne arată că acestea au efecte dăunătoare asupra sănătății noastre. În plus, acestea cresc riscul apariției de boli cronice, cum ar fi diabetul de tip 2, bolile cardiovasculare și cancerul.Fiecare specialist în sănătate are pe lista sa de alimente de evitat sucurile dietetice. Acestea conțin un îndulcitor care este extrem de nociv pentru organismul nostru, având un impact negativ semnificativ asupra greutății și sănătății tale. Aspartamul este responsabil pentru îndulcirea sucurilor, deși nu conține nicio calorie. Chiar dacă aspartamul nu are calorii, acesta afectează nivelul glicemiei, la fel ca zahărul alb, îndemnând pancreasul să producă insulină. Iar această reacție obligă organismul să stocheze mai multe alimente sub formă de grăsime.Este recomandat să alegi băuturile îndulcite cu ștevie.Cerealele rafinate sunt, în principiu, cerealele care au fost private de substanțele nutritive sănătoase. Există trei părți ale cerealelor: tărâțele, germenii și endospermul. În cazul cerealelor rafinate sunt îndepărtare tărâțele și germeni, în acest fel fiind îndepărtate și fibrele dietetice, complexul de vitamina B și fierul. Cerealele rafinate sunt folosite pentru pâinea albă, orezul alb și pastele făinoase. Din cauza faptului că organismul tău nu trebuie să lucreze la fel de mult pentru a descompune cerealele rafinate, nivelul zahărului din sânge va ajunge să urce și să scadă. Alimentele procesate, zaharurile adăugate și carbohidrații simpli sunt ușor de digerat și se descompun rapid în organism. Acest lucru duce la o foame constantă, pofte frecvente și, ulterior, la creșterea în greutate.Fructele uscate ar trebui consumate numai în porții mici sau deloc. Acestea au foarte multe calorii și stimulează nivelul energiei și nivelurile insulinei, putând provoca o scădere substanțială a energiei și o poftă de dulce. Fructele uscate pot provoca daune la nivel digestiv, ducând la apariția gazelor și balonării. De aceea, oamenii sănătoși aleg fructele proaspete.