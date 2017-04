Ce nu ar trebui să îi spui copilului tău niciodată

Oricât de mult îți iubești copilul, s-ar putea să te enerveze câteodată. Însă există anumite lucruri pe care nu ar trebui să i le spui niciodată copilului tău. Iată despre ce este vorba!





Lucruri pe care nu ar trebui să i le spui copilului tău





1. "Mă înnebunești!"





Probabil că fiecare persoană a rostit această expresie la un moment dat, însă când părinții o spun copilului, poate avea un impact devastator. Copilul tău nu vrea să te supere sau să te deranjeze. Chiar și atunci când nu te ascultă sau te irită, trebuie să fii atentă la modul în care îi spui acest lucru. De exemplu, îi poți spune că îl iubești, dar că nu îți place comportamentul lui din momentul respectiv. Atunci când îi spui că te înnebunește, copilul va înțelege că nu îl iubești.





2. Comentarii despre greutatea lui





Una dintre cele mai răspândite probleme în societatea noastră este reprezentată de imaginea corpului. Dacă piticul tău este supraponderal, trebuie să abordezi acest subiect cu o sensibilitate extremă. Nu îi spune niciodată copilului că este gras sau urât. Poate că ți se pare că nu au o importanță atât de mare cuvintele tale, însă copiii sunt extrem de impresionabili și îi cred pe cuvânt pe părinții lor. Comentariile negative în ceea ce privește greutatea copilului tău pot crea o imagine negativă pe care cel mic o poate transforma chiar și într-o tulburare alimentară.





Părinții ar trebui să-și sprijine copiii întotdeauna. Cu toate acestea, unii părinți cred că descurajarea copilului lor reprezintă cea mai bună obțiune, atunci când cel mic are prea multe dificultăți sau are așteptări nerealiste. În realitate, a-l încuraja pe copilul tău să renunțe este unul dintre cele mai rele lucruri pe care ai putea să le faci. Părinții ar trebui să-și încurajeze copiii să persiste și să persevereze. Chiar dacă nu ești sigură că piticul tău are potențialul sau abilitățile necesare pentru a-și atinge obiectivele, este important să muncească în continuare pentru a le obține. Iar dacă nu reușește, acesta poate învăța o lecție valoroasă din acel eșec.





4. "Nu ar trebui să te simți așa."





În timp ce un părinte crede că poate fi de ajutor spunând acest lucru, de fapt îl învață pe cel mic să-și invalideze sentimentele. Cu alte cuvinte, îi transmite că răspunsul emoțional al copilului este greșit sau ar trebui suprimat. Iar acest lucru îi poate provoca probleme majore în relațiile sale atunci când ajunge la maturitate.