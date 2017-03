Când mergem cu copilul la logoped? 5 semne de alarmă

Problemele de comunicare nu sunt rar întâlnite, iar intervenția timpurie este cel mai bun tratament. Părinții ar trebui să meargă cu copilul la logoped, pentru o evaluare a capacităților de comunicare, oricând sunt îngrijorați. Este important să știi ce este și ce nu este normal atunci când vine vorba de dezvoltarea vorbirii și limbajului. Te poți ghida după câteva semnale de alarmă, pentru a-ți da seama dacă trebuie să mergi la logoped cu cel mic. Iată care sunt acestea!

Dacă piticul tău nu zâmbește și nu interacționează cu alte persoane, de la naștere până la vârsta de trei luni, s-ar putea să fie un semn că are o tulburare de vorbire sau de limbaj. Alte semne după care ar trebui să te ghidezi sunt și:

bebelușul nu gângurește (între 4 și 7 luni);

bebelușul scoate doar câteva sunete sau gesturi, cum ar fi indicarea unui obiect (între 7 și 12 luni);

bebelușul nu pare a înțelege ce vorbești cu el sau ce îi spun alții (între 7 luni și 2 ani).

Cei mai mulți copii încep să spună câteva cuvinte simple începând cu vârsta de 1 an - 18 luni. Între un an și jumătate și doi ani, copiii încep să spună mai mult de un cuvânt pentru a exprima ceva.Dacă piticul tău nu spune nimic sau are un vocabular extrem de limitat, s-ar putea să aibă o tulburare de vorbire.