Horoscop de weekend. Află ce ţi-au pregătit astrele pentru aceste zile

Descoperă previziunile astrale pentru zodia ta şi află cum vei sta cu dragostea, sănătatea, banii sau cariera în acest weekend.

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioara

Balanta

Scorpion

Sagetator

Capricorn

Varsator

Pesti

In acest sfarsit de saptamana trebuie sa iti rezervi mai mult timp pentru a solutiona treburile tale curente. Sperand ca altcineva iti va rezolva tie problemele, s-ar putea sa ai parte de o mare dezamagire. Duminica seara vei fi invitata la un eveniment social destul de important.Protejeaza-te de informatiile false din jurul tau! Atata timp cat nu o sa reusesti sa pui oprelisti intre tine si ceilalti, vor continua sa curga barfe la adresa ta. N-ar strica sa fii mai verticala!Daca simti ca vorbesti cu peretii atunci cand te adresezi iubitului, ar trebui sa dai dovada de mai multa autoritate. Nu spune nimeni ca trebuie sa devii violenta, dar nici nu poti sa il tratezi precum un rege. Fiecare e raspunzator pentru ceea ce face!E posibil ca in anumite momente din acest weekend, cineva sa te dezamageasca. Sigur, interactionezi cu multe persoane si riscul ca asta sa se intample e destul de mare. Dar daca o ruda iti va trada asteptarile, vei fi extrem de afectata.Lasa-i deoparte pe ceilalti si ocupa-te de propria persoana. E timpul sa iti urmaresti interesul si sa faci ceva pentru a-ti usura viata. Ramanand indecisa, s-ar putea ca altcineva sa decida pentru tine.Cum ai un loc de munca bine platit, si asteptarile din partea superiorilor sunt mari. Ramane in sarcina ta sa te pui la punct cu noutatile aparute in domeniu si sa te documentezi permanent. Altfel, risti sa fii depasita de colegi si sa te simti foarte prost in fata lor.Weekend-ul acesta nu va fi deloc unul obisnuit. Sunt mari sanse ca tot ceea ce spui sa fie folosit impotriva ta, asa ca acorda o mare atentie acestui capitol.Pe plan sentimental, se anunta schimbari importante. Nu te teme de noutate si priveste cu incredere spre viitor!Din punct de vedere mental, se poate spune ca te afli intr-un echilibru desavarsit. Cu toate acestea, ar trebui sa te preocupe si aspectul tau exterior si sa faci mai mult sport. In aceasta perioada de vara, cand toata lumea isi arata formele la mare, tu nu ai de ce sa te simti rusinata de modul in care arati.In acest sfarsit de saptamana o sa te bucuri de un eveniment cultural sau muzical foarte important. Faptul ca ai platit destul de mult pe biletul de intrare nu va mai conta in conditiile in care experienta traita va fi de nepretuit.Probelemele tale sentimentale devin din ce in ce mai accentuate. In conditiile in care nu faci nimic pentru remedierea situatiei si lasi totul pe umerii partenerului de viata, rezolvarea va intarzia sa apara. Daca poti sa ceri un sfat de la cineva mai in varsta, ar fi bine sa o faci.Fii foarte atenta in acest weekend! Daca vei practica un sport mai riscant, e posibil sa te accidentezi destul de serios. Ia-ti toate masurile de siguranta si incearca sa previi pe cat posibil aceasta situatie!Vorbeste sincer si nu incerca sa impresionezi pe nimeni! Toata lumea iubeste adevarul, si majoritatea dintre cei care te inconjoara stiu sa isi dea seama atunci cand sunt mintiti. Daca cineva iti va cere un imprumut, refuza-l doar daca nu ai suficiente economii!