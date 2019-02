Cum va fi anul 2019 pentru zodia Balanţă

Balanţa este al şaptelea semn zodiacal şi este guvernat de Venus. 2019 va fi un an creativ şi artistic pentru cei născuţi în această zodie. În ceea ce priveşte dragostea şi relaţiile, beneficiile s-ar putea cunoaşte din februarie până în aprilie.

Decanii zodiei Balanţă

Oportunităţi personale pentru Balanţă:

Limitări personale pentru Balanţă:

Cum stă Balanţa cu banii?

Cum stă Balanţa cu dragostea?

Cum evoluează Balanţa în carieră?

Cum stă Balanţa cu sănătatea?

Cei născuţi în primul decan al Balanţei sund influenţaţi de Lună şi de Venus. Horoscopul lor din acest an prezice obstacole în planurile legate de străinătate, birocraţie, noi taxe sau examene.Nativii născuţi în cel de-al doilea decan sunt influenţaţi de Saturn şi Venus. Aceştia vor dori să obţină recunoaştere în străinătate sau vor începe să studieze o nouă limbă şi vor continua dezvoltarea profesională.Cei născuţi în cel de-al treilea decan sunt influenţaţi de Jupiter şi Venus. În 2019, aceştia îşi vor finaliza renovările, vor avea loc evenimente familiale şi vor avea posibilitatea de a face schimbări la birou sau acasă.În încercarea de a te îmbunătăţi, ai şansa de a primi ajutor din aprilie până în august. În tot acest timp, Venus va rămâne în Gemeni, permiţându-ţi să te apropii de ceea ce îţi doreşti. Jupiter intră în zodia ta pe 25 septembrie şi va rămâne până în octombrie 2020, în această perioadă fiind perfectă pentru progresul personal.De la jumătatea lui mai până la sfârşitul lunii iunie ar putea fi un bun moment în care să îţi urmăreşti cu mai mare atenţie cheltuielile pentru că acest lucru îţi poate afecta viaţa socială.Nu există niciun indiciu că ar exista probleme majore în acest an, dar fii conştient că în perioada mai-iunie trebuie să fii mai înţelept şi mai atent cu banii.Exista şansa unei creşteri a venitului de la sfârşitului lui septembrie până la sfârşitul lunii decembrie.Te vei simţi destul de provocat de alte persoane la începutul acestui an, din aprilie până la mijlocul lunii mai. Vei descoperi că prin intermediul parteneriatelor vei obţine anumite beneficii în februarie şi martie. Venus în Gemeni este un pion important în acest an şi în acest timp oamenii vin în viaţa ta din alte părţi. De la finalul lui octombrie până la final de noiembrie este perioada cea mai bună pentru iubire.Acesta este un domeniu important şi provocator în acest an, pe măsură ce Saturn îşi face simţită prezenţa.Poţi simţi că alegerile tale sunt limitate de anumite circumstanţe din viaţă, cum ar fi lipsa calificări, vârsta sau chiar domiciliul. O decizie la început de martie poate veni cu opţiuni noi şi ai putea chiar să faci primii paşi înainte de sfârşitul anului.Mai şi august sunt două luni în care energia îţi va scădea considerabil. Eşti mai predispus să întâmpini probleme de sănătate atunci când viaţa ta este aruncată în afara echilibrului, iar în aceste două luni există riscul să te destabilizezi.