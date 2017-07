Ce semn eşti în zodiacul egiptean şi ce spune acesta despre viaţa ta

Există 12 semne care alcătuiesc calendarul zodiacului egiptean. Află zodia ta în funcţie de ziua în care te-ai născut!

Diferite zile ale anului sunt reprezentate de semnele zodiacale de mai jos:



Nil



(1-7 ianuarie, 19-28 iunie, 1-7 septembrie, 18-26 noiembrie)



Acesta este primul semn al zodiacului şi înseamnă că e capabil să ofere un nou început. Cei care se nasc sub acest semn sunt, de obicei, plini de pasiuni. Le place să îşi trăiască viaţa cât mai intens posibil. În mod normal, ei evită altercaţiile şi conflictele cu alte persoane.



Amon Ra



(8-21 ianuarie, 1-11 februarie)



Cei care se nasc sub acest semn cresc pentru a fi conducători buni. Ei sunt, de obicei, încrezători în tot ceea ce fac. Scopul lor este de a da tot ce au mai bun, astfel încât să fie o sursă de inspiraţie pentru alţi oameni. De asemenea, au abilitatea de a-i motiva pe cei din jur şi pot schimba viaţa acestora.



Mut



(21-31 ianuarie, 8-22 septembrie)



Acest semn e cunoscut ca fiind acela cu cel mai dezvoltat simţ matern. În mod normal, el avea grijă de el, dar şi de alte persoane. Sunt persoane foarte logice cu privire la deciziile pe care le iau şi vor lua în considerare întotdeauna aspectul practic al lucrurilor înainte de a trage o concluzie.

Cei care se nasc sub acest semn pot face bine în domeniul juridic sau în educaţie.Cei care se nasc sub acest semn sunt din naştere persoane intuitive. De obicei, fac alegeri în funcție de ceea ce simt. Ei sunt, de asemenea, foarte preocupaţi de mediul înconjurător și de lucrurile care se întâmplă în lume. Ele sunt afectate atunci când lucrurile merg prost.Cei care se nasc sub semnul lui Osiris pot avea două tipuri de personalități. O parte ţine de încredere şi ar face totul pentru a-și atinge visele, în timp ce cealaltă parte este cea vulnerabilă. Poate fi ușor rănite. Sunt de obicei persoane energice și ar putea reveni pe pistă după ce au căzut.Un lucru care se poate spune despre oamenii care se nasc sub semnul lui Isis este că ei sunt simpli. Ei vor spune oamenilor ce gândesc despre ei în mod direct. Cei care se nasc sub acest semn protejează oamenii pe care îi iubesc, sunt jucăuși și extrem de energici.