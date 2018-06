6 cele mai complexe zodii din punct de vedere emoţional

Unele persoane îşi folosesc imaginaţia mai mult decât altele. Asta se întâmplă în cazul celor mai complexe zodii din punct de vedere emoţional!

Iată cele mai complexe zodii din punct de vedere emoţional:

Asta înseamnă că, unii oameni creează în mintea lor scenarii care pur şi simplu nu există. Proiectează cele mai grave situaţii necunoscute şi se torturează singuri, totul pentru că nu ştiu ce urmează să se întâmple.Nu ai suporta să ştii ce e în capul unui Săgetător. E o zodie atât de complexă, încât gânditul prea mult şi exageratul este activitatea lui principală. Nu poţi fi un Săgetător adevărat dacă nu ţi-ai terorizat mintea cu ce urmează să se întâmple sau cu ce crede că se va întâmpla, fără să ştie adevărul unei situaţii. El trăieşte pentru adevăr, iar atunci când pur şi simplu nu ştie, creează un univers paralel după propriile posibilităţi, ceea ce îl face să aibă tot felul de trăiri intense.Taurul nu are niciodată mintea goală. Lui îi place să se arunce cu totul în complexitate. Nu ia nimic aşa cum i se oferă, ci analizează mereu ce se întâmplă cu adevărat. Gândeşte într-un mod complex şi de multe ori sfârşeşte prin a fi confuz, ceea ce îl determină să răstălmăcească şi mai tare lucrurile.Fiind o zodie duală, Gemenii au sentimente profunde. Ei suferă foarte mult pentru că sunt prea sensibili uneori, acest lucru ditrugându-le de multe ori distracţia.O situaţie fericită poate sfârşi într-o tristeţe profundă. Acest semn vede mereu ambele părţi ale unei situaţii.Mintea unui Berbec e setată la un nivel înalt, de aceea el gândeşte în permanenţă prea mult. Acesta e foarte sensibil, ceea ce îl împinge adesea la tulburări psihice. Berbecul are un mod de gândire complex care îl sabotează prin proiectarea unor situaţii nefericite de moment. El se teme de rezultat şi asta îl determină să fie confuz şi foarte îngrijorat.Fecioara are tendinţa de a simţi totul în moduri care mai de care mai complexe care o conduc spre bătălii mintale lungi şi intense. Acestea au întotdeauna ca rezultat anumite tulburări personale, care o trag în jos şi o pun la pământ. Ea se simte rănită şi suferă, aşa că îi răneşte şi pe alţii pentru a-şi uşura durerea.Peştii trebuie să facă ceva ca să fie nefericiţi. Ei se plâng şi dau vina pe soartă, se pricep de minune să facă asta! Între talentul lor de a simţi excesiv totul şi predispoziţia pentru o rătăcire paranoică se află cu drum cu trăiri care mai de care mai intense şi complexe. Întotdeauna asta e în detrimentul lor şi al altora.