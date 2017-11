5 zodii cu şanse mari să se îmbogăţească în viitor

Astrologia este populară printre oamenii de toate religiile şi culturile din întreaga lume. Mulţi au obiceiul să-şi verifice horoscopul zilnic sau săptămânal şi cred în pietre sau numere norocoase.

Există 12 semne zodiacale din 4 elemente diferite: foc, apă, pământ şi aer, iar trăsăturile fiecăruia corespund elementului său. Diferitele calităţi, punctele forte, slăbiciunile şi sentimentele sunt atribuite fiecărui semn, iar viitorul lor este prevăzut în consecinţă.Astrologii sugerează că perspectivele financiare ale unei persoane sunt strâns legate de perioada anului în care s-a născut. Potenţialul şi destinului fiecărei zodii determină într-o oarecare măsură nivelul de prosperitate al unui individ. În timp ce unele zodii sunt artişti iscusiţi, altele posedă abilitatea de a excela ca manageri financiari. Astfel, se crede că alegerea unui domeniu de studiu sau a unei cariere în conformitatea cu semnele zodiacale poate asigura succesul.Iată cele 5 zodii care au cele mai mari şanse să facă o avere, pe baza comportamentului, personalităţii şi stilului lor de viaţă:Ziua norocoasă: miercuriNumăr norocos: 5, 14, 23, 32, 41, 50Culoare norocoasă: alb, galben, pământiu, portocaliu, griPiatră norocoasă: TopazFecioara e cunoscută ca fiind o persoană hotărâtă, harnică, analitică şi orientată spre detalii. Aceasta e condusă de dorinţa de a-şi atinge scopul, indiferent de ceea ce fac pentru a deveni faimoasă şi bogată. Fecioara e semn de pământ şi e bine ancorată în realitate, dar şi cea mai calmă zodie. Ea ştie cum să rămână pe poziţii chiar şi în cele mai dificile situaţii. Abilitatea ei de a reacţiona inteligent o face un manager minunat. Ea caută perfecţiunea şi, prin urmare, e o profesionistă foarte productivă care face o treabă de calitate. Fie că e vorba de prezentarea estetică a proiectului ei sau de alegerea cuvintelor, ea tinde mereu spre tot ce e mai bun. Ea vede potenţialul de îmbunătăţire a tuturor lucrurilor şi următorea mutare trebuie să o depăşească pe cea precedentă.Ziua norocoasă: duminică, luni, marți, joiNumărul norocos: 8, 17, 26, 35, 44, 53Culoare norocoasă: roșu și violetPiatră norocoasă: OpalScorpionul face întotdeauna lucruri minunate pentru că se foloseşte de toate puterile sale carismatice pentru a vinde. Scopul lui este să te convingă să faci ce îşi doreşte el, nu contează dacă eşti de acord sau nu. Scorpionul este un semn de apă, iar acest om are puteri intuitive puternice şi abilităţi psihice. Este foarte curios şi un bun detectiv. Este posibil ca acesta să obţină un succes academic datorită stilului lui de viaţă disciplinat, abilităţii lui de concentrare şi avântului cu care munceşte. Ceea ce sporeşte posibilităţile lui de a se îmbogăţi este faptul că acceptă înfrângerea cu graţie, învaţă din greşelile lui şi continuă.Ziua norocoasă: marți, vineri, duminicăNumăr norocos: 5, 14, 13, 32, 41, 50Culoare norocoasă: aur, portocaliu, galben, crem, roșuPiatră norocoasă: RubinLeul este un semn de foc şi singurul din acest top 5.Cum regele junglei este simbolul lui, Leul este liderul cel mai entuziast şi energic. Curajul lui e remarcabil şi demonstrează că poate avea succes indiferent ce îşi propune. Carisma lui îi încântă pe cei din jur şi mereu e în centrul atenţiei. Leii sunt persoane optimiste şi fericite, conştiente de abilităţile lor pe care le folosesc cât mai bine în avantajul lor. O altă calitate deosebită este demnitatea lor, sunt foarte mândri şi nu îşi compromit niciodată valorile şi respectul de sine. Toate aceste caracteristici explică modul în care Leul are succes în toate domeniile vieţii. Un Leu poate avea rareori un cont bancar gol.Ziua norocoasă: luni, vineri, sâmbătăNumărul norocos: 2, 11, 29, 37, 56Culoare norocoasă: alb și verdePiatră norocoasă: SmaraldTaurul este un semn de pâmânt şi e o persoană umilă, cu picioarele pe pământ şi care au relaţii sănătoase. Este loial celor pe care îi iubeşte şi care se potrivesc cu natura lui. El nu se bazează pe instincte, ci gândeşte raţional şi practic. E inteligent şi îşi stabileşte corect priorităţile. Nu îşi pierde timpul şi energia pe lucruri inutile, iat această trăsătură îl face să fie un manager eficient. Fiabilitatea lui îl ajută în construirea unor parteneriate de afaceri bune şi îşi face un nume pe piaţă. Oamenii îi dau cârma şi îl consultă în ceea ce priveşte problemele de afaceri. Preferă să trăiască o viaţă mai simplă şi să cheltuiască cu atenţie, prin urmare economiseşte mai mult decât alte semne zodiacale. Mai degrabă decât să dea banii pe maşini şi case luxoase, el ar investi într-o afacere.Ziua norocoasă: marți, vineri, joi, duminicăNumăr norocos: 4, 13, 22, 31, 40, 48, 57Culoare norocoasă: albastru, argintiuPiatră norocoasă: PerlaRacul este un semn de apă şi este o persoană care îi motivează pe alţii să evolueze. Capacitatea lui de a fi util pentru ceilalţi se datorează încrederii puternice în sine şi prin natura lor miloasă. Racul e foarte sensibil şi are grijă de alţii necondiţionat. De aceea, el leagă relaţii puternice cu colegii lui şi formează o echipă de neînvins. Are abilităţi de comunicare deosebite şi joacă rolul unui consiler atât acasă, cât şi la locul de muncă. Îndrăzneşte să ducă o viaţă creativă şi să-şi pună toate ideile în practică. Cel mai probabil, el poate face o afacere din abilităţile şi interesele lui artistice. El face ceea ce iubeşte şi iubeşte ceea ce face, astfel şansele lui de a obosi şi de a renunţa sunt minime.