10 greşeli pe care femeile din zodia Scorpion le fac în dragoste

Zodia îţi poate spune multe despre viaţa ta sentimentală, indiferent dacă este vorba de compatibilitate sau despre modul în care fiecare semn gestionează conflictul în relaţii!

Care sunt greşelile pe care le face femeia din zodia Scorpion în dragoste?

Zodia Scorpion este asociată cu sexul, moartea şi transformarea. Persoanele născute sub acest semn nu acţionează prea înţelept uneori şi asta doar pentru că nu fug niciodată de anumite lucruri şi situaţii aşa cum majoritatea dintre noi o facem.Femeile Scorpion sunt o enigmă. În dragoste, pe ele le interesează cel mai mult intimitatea şi puterea şi au tendinţa de a face unele greşeli prin care îşi sabotează singure relaţiile.Înzestrată cu un al şaselea simţ, femeia Scorpion observă subtilităţile şi indiciile pe care majoritatea dintre noi le ignorăm. În relaţii, acest tip de sensibilitate îi oferă o inteligenţă emoţională care o face să fie o parteneră intuitivă şi sensibilă. Cu toate acestea, atunci când este dusă la extreme, această sensibilitate îi poate crea probleme. Drept rezultat ea se va simţi atacată.Când iubeşte, iubeşte pentru totdeauna. Ea tinde să aibă o abordare de neclintit atunci când vine vorba de relaţii. Din păcate, această loialitate se poate întoarce împotriva ei atunci când dă de partenerul nepotrivit.Fiind preocupată de profunzime şi intimitate, femeia Scorpion se implică total în relaţiile sale. Totuşi, acest lucru o împiedică să traseze graniţe sănătoase în ceea ce priveşte partenerul de viaţă. Limitele sănătoase într-o relaţie creează o bază de respect reciproc şi încurajează promovarea.În ciuda reputaţiei de persoană sensibilă şi emotivă, femeia Scorpion este tenace, înţelegătoare şi fermecătoare, lucruri care o fac să fie un lider puternic. Femeia Scorpion se foloseşte de magnetismul ei pentru a-şi manipula iubitul să facă ce îşi doreşte ea, oferindu-i experienţe sexuale, favoruri sau inima ei cu riscul de a-şi pierde puterea din relaţie.Femeia Scorpion este foarte loială şi protectivă faţă de cei pe care îi iubeşte. Partea proastă este că poate fi şi destul de posesivă. Atunci când vine vorba de dragoste, problemele apar când ea crede că poate face orice, în timp ce partenerul ei trebuie să aibă un comportament ireproşabil.Ea se implică total sau deloc, de aceea, pe de o parte vrea să piardă control absolut cu persoana pe care o iubeşte şi în acelaşi timp se teme de moarte de acest lucru.Ea este conştientă de răul pe care oamenii îl pot provoca unii altora atunci când au prea multă putere. Femeia Scorpion se ascunde adesea sub o mască fatală şi nu lasă pe nimeni să intre. În timp ce rezervele sale cu privire la vulnerabilitate pot ajuta la evitarea persoanelor fără scrupule, ele pot, de asemenea, să o facă să piardă iubirea adevărată.Profunzimea ei emoţională este ceea ce o face să fie atât de sexy. Ea are abilitatea de a vedea în sufletul şi psihicul unei persoane, oferind în acelaşi timp vindecare, confort şi sprijin pentru cei aflaţi în durere. Cu toate acestea, această latură a ei poate fi şi o zonă întunecată şi furtunoasă, mai ales dacă nu îşi poate exprima aceste emoţii. Rezultatul poate fi o dispoziţie proastă, care îi influenţează relaţia în mod negativ.Femeia Scorpion se lasă profund afectată de trecut, având destul de des amintiri dureroase, nostalgii acute sau stări de spirit schimbătoare.Din această cauză, ea îşi poate compara actualul partener cu fostul, scoţând în evidenţă detalii care nu îi vor pica deloc bine acestuia.Femeia Scorpion este foarte generoasă. Dacă îi place de cineva, îi va fi foarte greu să ascundă acest lucru. Cu toate acestea, ei îi este foarte teamă ca partenerul ei să nu profite de ea. Dacă o pierde de sub control, această frică o va face să ţină un scor în relaţie: cine face mai mult, cine dă mai puţin şi vorbeşte mai frumos sau cine nu şi exemplele pot continua. Acest lucru transformă un iubit într-un adversar.Aproape orice femeie din zodia Scorpion are nevoie să se forţeze şi să îşi testeze limitele ca mijloc de măsurare a propriul succes şi putere. Cu toate acestea, în dragoste, prea mult sau deloc poate fi o problemă. O relaţie sănătoasă nu trebuie să fie un roller coaster emoţional.