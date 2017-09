Ce întrebări nu vor bărbații să audă

De câte ori nu ți s-a întâmplat să asiști la o ceartă începută de o întrebare? Aceasta este o parte normală a unei relații sănătoase, care evoluează. De fapt, multe subiecte, de la cele serioase la cele mondene, sunt abordate cu ajutorul întrebărilor.

Însă câteodată, ceea ce tu crezi că este o simplă întrebare, îl poate îndepărta pe partenerul tău. Acest lucru nu înseamnă că subiectele respective de discuție sunt interzise, ci că trebuie să le abordezi mai delicat. Iată ce întrebări nu vor să audă bărbații, conform specialiștilor!De ce întrebări se tem bărbații?Aceasta este o întrebare riscantă. Deși poate părea inutil, este firesc să fii curioasă și ar putea fi chiar important dacă relația trecută a partenerului tău a fost una serioasă. Cu toate acestea, gelozia poate fi declanșată cu ușurință prin discutarea acestui subiect sensibil. Probabil că este mai bine să analizezi unde vă aflați cu relația, iar dacă te simți confortabil cu faptul că a mai iubit pe altcineva înaintea ta, întreabă-l mai multe. Experții în relații sugerează evitarea tensiunii întrebând despre evenimente trecute specifice din viața partenerului. Dacă știi că a mers cu fosta în Italia, poți pune întrebări despre cultura italiană sau despre amintirile preferate din vacanță.Aceasta nu este o întrebare pe care ar trebui să i-o pui partenerului la început de relație pentru că este foarte intensă.Însă este o întrebare pe care i-o poți adresa partenerului cu care ești de mai mult timp. Cu toate că planurile pentru viitor reprezintă un lucru important, acestea îi și intimidează pe mulți bărbați. Nu numai că te aștepți să aibă o viziune a viitorului, ci să aibă o viziune a viitorului cu tine. Reformularea și adresarea acestei întrebări prin alte întrebări poate scădea nivelul stresului cauzat. Întreabă-l pe partener despre obiectivele sale, unde ar vrea să trăiască, unde ar vrea să ajungă în carieră. Aceasta este o modalitate minunată prin care poți afla planurile sale de viață și dacă vă potriviți împreună.Aceasta este o întrebare importantă în orice relație, însă și dificilă. Este o întrebare care nu are legătură doar cu relația voastră, ci și cu relația lui cu familia. Dacă are o relație volatilă cu familia sa, nu îți face speranțe că o să îi întâlnești prea curând părinții. Dar dacă are o relație bună cu ei, poți întâi să îi faci cunoștință cu familia ta, pentru a-i oferi încrederea că ești deschisă către așa ceva.