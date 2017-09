Ce ar trebui să mănânci ca să previi apariția ridurilor

Îmbătrânirea poate fi un subiect înfricoșător pentru unele persoane, mai ales când observă apariția ridurilor.

S-ar putea să fii în căutarea fântânii magice a tinereții, care să te ajute să rămâi tânără pentru totdeauna. S-ar putea și să investești mulți bani în loțiuni și produse cosmetice, însă există și anumite alimente pe care poți să le mănânci ca să previi apariția ridurilor. Iată care sunt acestea!Alimente care te ajută să previi apariția ridurilorLegumele reprezintă o familie de alimente, în care sunt incluse fasolea, lintea și mazărea. Acestea conțin fibre, proteine și antioxidanți. Fibrele din leguminoase sunt uimitoare pentru piele. Ajută la captarea toxinelor în sistemul digestiv, eliminându-le din corp înainte de a fi absorbite și de a afecta aspectul pielii. Legumele cu un conținut bogat de vitamina E și C sunt fotoprotectoare, ceea ce înseamnă că pot proteja pielea împotriva radiațiilor UV. Atunci când sunt consumate împreună, aceste două vitamine tind să aibă un efect sinergetic, crescând și mai mult puterea lor antioxidantă. Câteva porții de leguminoase pe săptămână îi pot oferi pielii tale substanțele nutritive de care are nevoie pentru a rămâne netedă și sănătoasă.Peștele este un aliment uimitor pentru piele și pentru starea generală de sănătate, datorită conținutului ridicat de omega-3. Omega-3 este un complex de grăsimi esențiale, necesare pentru a ajuta pielea să-și mențină flexibilitatea, reducând apariția ridurilor.Acestea reprezintă și unul dintre principalele tipuri de grăsime utilizate pentru hidratarea din interiorul celulelor. În plus, pe lângă aceste beneficii, grăsimile omega-3 ajută și la scăderea uscării pielii. Peștele este arma ta secretă pentru pielea radiantă și catifelată.Consumul regulat de proteine este esențial pentru o piele sănătoasă. Pielea este făcută din proteine, deci o cantitate adecvată de proteine în dieta ta va ajuta celulele să se regenereze. Înlocuirea constantă de celule este ceea ce duce la aspectul tânăr al pielii, prin urmare proteinele fiind necesare dacă vrei să previi apariția ridurilor. Produsele alimentare care conțin proteine includ alimentele de origine animală, precum carnea de pui, pește, porc și vită, și alimente ca fasolea, leguminoasele și produsele lactate. Încearcă să incluzi unul dintre aceste alimente la fiecare masă și gustare pentru a obține suficiente proteine pe parcursul zilei.Potasiul este un electrolit întâlnit frecvent în multe alimente, în special în fructe și legume. Potasiul joacă un rol important în menținerea echilibrului fluidelor și acționează împotriva efectelor de deshidratare ale sodiului. Apelează la alimente precum spanac, banane și avocado.