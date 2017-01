10 semne că îl satisfaci în dormitor

Dacă partenerul tău nu este genul care să îţi spună aceste lucruri în faţă sau crezi că este nemulţumit de tine, aceste 10 semne vor clarifica situaţia voastră din dormitor!

Există indicii care arată clar dacă iubitul tău este satisfăcut în pat, aşa că descoperă care este poziţia lui cu privire la acest subiect intim:



1. El iniţiază sexul



În cazul în care partenerul tău iniţiază regulat partidele de amor şi îşi doreşte mereu să fie cu tine, atunci există toate şansele ca el să fie mulţumit de viaţa voastră intimă.



2. Este destul de optimist



Presupunând să amândoi sunteţi satisfăcuţi din acest punct de vedere, atât tu, cât şi iubitul tău veţi fi mai fericiţi per ansamblu. Bărbaţii nesatisfăcuţi în pat au tendinţa de a fi supărăcioşi sau distanţi şi să pară mai tot timpul deprimaţi.



3. Amorul nu este o mare problemă în viaţa ta



Sexul poate constitui o problemă doar când acesta lipseşte cu desăvârşire. Dacă aveţi o viaţă sexuală activă, înseamnă că amorul nu este o problemă, iar este este fericit cu ceea ce obţine.



4. Giugiuleala vine din partea amândurora



Sexul nu se rezumă doar la actul în sine, ci şi la mângâieri sau săruturi pasionale. Îmbrăţisările sau alte forme de afecţiune sunt acele gesturi care fac ca partidele voastre de amor să fire speciale, iar bărbaţii adoră afecţiunea.



5. Îţi spune că e satisfăcut



Dacă partenerul tău îţi spune că este fericit, atunci este. Unii sunt destul de sinceri cu privire la lucruri de genul acesta şi îţi vor spune direct, însă sunt şi bărbaţi care aşteaptă să fie întrebaţi.



6. Sexul oral este reciproc



Orice persoană care nu este mulţumită de viaţa sa sexuală nu va ajunge să încerce şi astfel de experienţe, mai ales dacă doar oferă şi nu şi primeşte.



7. Afecţiunea este destul de frecventă între voi



O persoană care nu este satisfăcută în pat nu va fi prea afectuasă cu partenerul său. Dacă iubitul tău te sufocă cu astfel de gesturi, este un semn clar că te iubeşte.



8. Este loial



Chiar şi bărbaţii cu o viaţă sexuală satisfăcătoare mai calcă strâmb, însă şansele sunt mult mai mici faţă de cealaltă categorie de cupluri.



9. Ţii cont de dorinţele lui sexuale



Un bărbat care are o iubită dispusă să ţină cont de preferinţele şi dorinţele sale va fi foarte mulţumit. Pentru că se întâmplă foarte rar, aceşti bărbaţi ţin cu dinţii de persoana care îi oferă ce îşi doreşte şi este foarte fericit că o are.



10. Se laudă cu privire la viaţa voastră intimă



Dacă el este cu adevărat fericit, s-ar putea să îl auzi cum se laudă prietenilor cu viaţa sa sexuală. Asta înseamnă că este cu adevărat mulţumit de fata cu care e.

Recomandă acest articol:

Dacă ţi-a plăcut acest articol, te așteptăm și pe pagina noastră de Facebook!