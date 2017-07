Video: Cum s-a schimbat tortul de nuntă în ultimii 100 de ani

Gabrielle Feuersinger, maestru cofetar, a recreat fiecare tort de nuntă reprezentativ din 1916 până în 2016.

Site-ul Mode.com, specializat în videoclipuri care prezintă evoluţii de-a lungul ultimului secol, a realizat un material interesant, care surprinde modul în care s-a schimbat tortul de nuntă în ultimii 100 de ani.



De la simple prăjituri cu cremă fondantă până la creaţiile impresionante din zilele noastre, imaginile ne arată cum arăta acest desert de nuntă în fiecare an. În 1916, de exemplu, tortul de nuntă era foarte simplu, dintr-un blat şi un strat de cremă, iar deasupra avea un buchet de flori albe.



Tortul de nuntă s-a schimbat mult de la un deceniu la altul. În 1920 avea două straturi, iar versiunea din 1936 a adus un al treilea strat. În plus, atunci a apărut şi decoraţiunea care îi reprezintă pe miri, relatează Daily Mail.



Videoclipul se încheie cu tortul din 2016, unul neconvenţional şi controversat, remarcă ziarul britanic, întrucât că nu are nimic alb şi este acoperit cu cremă fondantă şi decoraţiuni abstracte.