Uma Thurman a pozat la Cannes cu băiatul ei: Cum arată fiul vedetei din „Kill Bill“

Actriţa în vârstă de 47 de ani este foarte mândră de fiul ei de 15 ani, Levon. Acesta are un tată la fel de celebru ca mama lui.

Şapte ani a fost căsătorită Uma Thurman cu Ethan Hawke. Au divorţat în 2005, dar amândoi au de ce să fie mândri - cei doi copii au crescut frumos şi le seamănă. Fata, Maya Thurman-Hawke, are 18 ani, iar băiatul, Levon, are 15 ani. Iar vedeta l-a luat cu ea la Cannes şi l-a dus la gala amfAR Cinema Against AIDS, desfăşurată joi în cadrul Festivalului de film.



Îmbrăcată într-o rochie aurie, cămaşă albă şi un sacou crem, Uma strălucea la propriu şi la figurat. Prin presă au mai apărut fotografii cu ea, surprinsă fără machiaj şi nearanjată pe stradă, dar de data aceasta actriţa în vârstă de 47 de ani arăta ireproşabil şi radia de fericire.



Cu părul blond prins lejer la spate, cu cămaşa descheiată la gât, având gulerul uşor ridicat la ceafă şi mânecile lungi suflecate, vedeta din "Kill Bill" şi-a accesorizat ţinuta cu o superbă cravată gold, element ce se asorta cu fusta lungă cu talie înaltă şi despicătură pe piciorul stâng, dar şi cu sandalele crem cu toc înalt.

Fotoreporterii au surprins din toate unghiurile ţinuta foarte reuşită care i se potrivea foare bine şi o întinerea.Fiul ei a purtat un costum negru, cămaşă albă şi cravată şi s-a descurcat foarte bine în faţa "atacului" bliţurilor, zâmbind şi vorbind cu mama sa. Cei doi au stat la masă împreună cu Remo Ruffini, Jessica Chastain şi Will Smith.Uma Thurman a prezidat juriul secţiunii "Un Certain Regard" la cea de-a 70-a ediţie a Festivalului de film de la Cannes, iar Jessica Chastain şi Will Smith au fost membri ai "instanţei" care a desemnat pelicula câştigătoare. Uma Thurman a făcut parte din juriul competiţiei oficiale de la Cannes în 2011, când preşedintele juriului a fost Robert De Niro.