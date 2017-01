Sharon Stone la 58 de ani: Fosta bombă sexy încă are ce arăta - FOTO

Vedeta din „Basic Instinct“ a postat pe Instagram câteva imagini în care demonstrează că orice vârstă are frumuseţea ei.

La 58 de ani, Sharon Stone ne oferă o altă faţetă a personalităţii sale, una care în urmă cu două decenii părea de necrezut. Fosta bombă sexy s-a transformat într-o femeie cu stil, capabilă să-şi accepte vârsta şi să-şi folosească la maximum renumitul coeficient înalt de inteligenţă.



În această săptămână, actriţa a postat pe Instagram o serie de imagini realizate pe platoul de filmare. Ea apare în două instantanee alb-negru; în primul, foarte reuşit, ea priveşte undeva spre orizont, iar în cealălalt poartă ochelari de soare şi se află lângă echipa sa de machiaj. Ea a făcut şi o poză color, în care ţine pe umeri un pardesiu bej şi priveşte spre apus.



Fără să fie foarte aranjată, vedeta nu a evitat un cadru foarte apropiat, lăsând la vedere câteva riduri, semn că nu se fereşte să arate publicului aşa cum este ea de fapt.



Sharon Stone nu a dezvăluit la ce film lucrează.

Cea mai recentă producţie pentru care a filmat anul trecut a fost "A Little Something For Your Birthday" şi este posibil să lucreze pentru aceeaşi peliculă, relatează cotidianul britanic Daily Mail . Ultima sa apariţie pe marele ecran a fost în "Mothers And Daughters", alături de Courteney Cox.Fotografiile postate de Sharon Stone semnalează o etapă de maturizare a vedetei. În 2015, la 57 de ani, ea poza nud pentru revista Harper's Bazaar, sugerând că încă nu a schimbat registrul cu care ne-a obişnuit în perioada de glorie.