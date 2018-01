Kim Kardashian, sfătuită de Kanye West să nu mai poarte ochelari mari de soare

Kanye West are o influenţă clară asupra stilului soţiei sale. El i-a trimis un e-mail în care i-a scris să renunţe la ochelarii de soare cu lentile mari.

Ochelarii de soare sunt cei mai de încredere aliaţi ai vedetelor. Fie că le apără de razele nocive, fie că le protejează identitatea, ferindu-le ochii de privirile indiscrete şi de bliţurile orbitoare ale camerelor foto, aceştia sunt nelipsiţi din arsenalul cu care starurile apar în public.



Deşi foloseşte mai puţin ochelarii de soare decât "suratele" ei din show-ul "Keeping Up with the Kardashians", Kim are preferinţele sale, fiind mai atrasă de modelele inspirate din tendinţele anilor '90. Ea a renunţat însă la ochelarii cu lentile mari, după ce soţul său, rapperul Kanye West, i-a atras atenţia să nu mai poarte modele oversize, relatează Glamour.



"Kanye mi-a trimis un mail întreg despre asta, spunându-mi <<Nu mai purta ochelari mari>>. Mi-a trimis un milion de poze din anii '90 cu ochelari cu lentile mici", a spus vedeta într-un episod din show-ul de televiziune. Nu doar Kim Kardashian, ci şi alte staruri încep să migreze dinspre ochelarii oversize spre cei cu lentile mici. Bella Hadid, de exemplu, apare foarte rar fără un asemenea model, notează revista citată. În schimb, Victoria Beckham rămâne fidelă ochelarilor cu lentile mari.



Influenţa lui Kanye West asupra stilului soţiei sale merge chiar mai departe: potrivit revistei People, Kim Kardashian a purtat în ultimii ani câteva creaţii din linia lui vestimentară, Yeezy, iar în ultimele luni Kim a avut mai multe apariţii în ţinute din această gamă.



Deşi a anunţat că nu-şi va mai etala bijuteriile opulente pe reţelele de socializare după ce a fost victima unui jaf armat la Paris, se pare că pentru Kim este imposibil să renunţe la vechile obiceiuri. Săptămâna trecută, vedeta în vârstă de 37 de ani a postat din nou pe Instagram câteva imagini în care îşi arăta dantura cu diamante încrustate, relatează Daily Mail.



În octombrie 2016, starleta americană a fost victima unui jaf armat comis la Paris, în urma căruia hoții au furat bijuterii ale vedetei valorând câteva milioane de dolari. Kim a fost tâlhărită sub amenințarea armei într-un apartament hotelier de lux din Paris. În momentul jafului, bodyguardul vedetei le însoțea într-un club de noapte pe surorile starletei, Kourtney Kardashian și Kendall Jenner.