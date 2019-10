Cum a ajuns să se drogheze fiul lui Michael Douglas când era un copil: „Eram un puști, duceam joint-uri de colo-colo“

Cameron Douglas, fiul cel mare al actorului Michael Douglas, și-a lansat cartea biografică în care povestește cum a ajuns să se drogheze de la 13 ani, devenind dependent de cocaină și heroină.

Micul traficant de droguri

Când un copil ajunge să se drogheze, prima întrebare care îți vine în minte este: unde sunt părinții lui și cu ce se ocupă? În cazul lui Cameron Douglas, răspunsul este dureros: tatăl său, Michael Douglas, îl punea să le ducă joint-uri vedetelor care veneau la petrecerile lui.



În cartea sa biografică, "Long Way Home" ("Lungul drum către casă"), lansată marți, fiul lui Michael Douglas (75 de ani) și totodată nepotul actorului Kirk Douglas (102 ani) mărturisește că s-a născut în "paradisul" de la Hollywood, dar viața lui nu a fost deloc ca-n povești.



Cameron Douglas povestește în cartea sa despre dificultățile cu care s-a confruntat crescând în umbra unor legende ale filmului și cum a ajuns să se drogheze la 13 ani, devenind apoi dependent de heroină și distrugându-și viața până la punctul în care a ajuns în închisoare pentru opt ani, în 2009. "E ciudat să creşti văzându-ţi tatăl şi bunicul ca giganţi ai marilor ecrane şi pe panouri publicitare... E degradant să fii perceput, în primul rând, ca fiul altcuiva... Cum te înţelegi cu Kirk Douglas? Cum este să trăieşti în umbra lui Michael Douglas?", scrie Cameron în autobiografie.



"Chiar dacă eram un puști, îmi amintesc că duceam joint-uri de colo-colo", povestește fiul lui Douglas despre petrecerile la care participau staruri precum Jack Nicholson și Danny DeVito. "Tata îmi zicea: <<hei, du-i asta unchiului tău>> și-i duceam, fără să realizez ce era. După ce am mai crescut, mă strecuram din casă în casă, căţărându-mă pe balcoane şi văzând mai multe decât ar fi trebuit: adulţi frumoşi făcând lucruri pe care cei ce trăiesc în abuz le fac", scrie Cameron.





După ce prietenii celebri ai tatălui său părăseau camerele în care se aflau, Cameron se strecura înăuntru, căutând în bagajele vedetelor droguri pentru petrecerile neconvenţionale care aveau loc în casa lui.



După aceste petreceri, tatăl său îl lua mereu cu el al micul dejun într-un hotel de pe Sunset Boulevard. Dar abia mai târziu și-a dat seama care era motivul pentru care mergeau tot timpul acolo după petreceri - Michael Douglas încerca să-și revină după nopțile lungi în care consuma droguri la petreceri.

Fiul unui dependent de sex



Cameron povestește și despre cum s-a internat tatăl său într-o clinică pentru a-și trata dependența de sex după ce mama lui, Diandra, l-a prins în pat cu altă femeie. Aceasta l-a avertizat pe Michael să termine cu drogurile și cu alcoolul, altfel îl va părăsi. Două săptămâni mai târziu, el s-a internat la clinica Sierra Tuscon din Arizona.



Însă infidelitatea lui Michael nu a încetat, iar Diandra n-a mai putut suporta situația în 1995, când un detectiv privat l-a prins intrând în hotelul Beverly Wilshire cu o altă femeie. "E trist să mă gândesc înapoi, dar când mi-au zis că urmau să divorțeze, n-a fost ceva care să mă termine. De fapt, chiar m-am bucurat", mărturisește Cameron.



Din păcate, despărțirea părinților nu l-a ajutat pe Cameron să strângă relația cu tatăl lui. De fapt, el își amintește o discuție cu Michael, când acesta i-a spus că-i era imposibil să dezvolte o legătură cu el: "Cred că o să iei o supradoză sau o să te omoare careva sau o să omori pe cineva. , i-a zis actorul.





Ani la rând, fiul lui Michael Douglas a dus o viață decandentă, subjugată de dependența de droguri. El povestește în cartea sa mai multe fapte pentru care nu a fost arestat vreodată. Odată, Cameron a intrat într-un motel din Hollywood și a ameninţat cu o armă cu aer comprimat o bătrână care se afla la recepţie, cerându-i să deschidă casa de marcat. Înăuntru se afla doar un cec de 20 de dolari, pe care el l-a luat.

Vizitat bunicului Kirk la închisoare



Fiul lui Michael Douglas a fost arestat în New York în 1999, pentru posesie de droguri. El a fost închis în 2005, după ce poliţiştii au găsit heroină şi cocaină în maşina lui. În 2007, a fost acuzat de posesie ilegală de droguri, după ce poliţia din Santa Barbara, California, a descoperit în maşina lui o seringă în care se afla cocaină lichidă. În 2009, Cameron Douglas a fost condamnat la cinci ani de închisoare, dar în 2011 pedeapsa i-a fost mărită cu încă patru ani și jumătate de detenție pentru posesie de cocaină și heroină.



În ciuda întorsăturii urâte din viața sa, Cameron își amintește cât de emoționat a fost când tatăl său și bunicul, Kirk, pe care îl numește "tataia", l-au vizitat în Centrul corecțional din Manhattan, înainte de a fi închis, în 2009. "Sunt atât de impresionat de Pappy, m-a emoționat. Are 93 de ani și bate atâta drum din California ca să mă vadă", scrie Cameron, adăugând că bunicul i-a zis: "Ăsta-i băiatul meu", când i-a povestit că a câștigat câteva lupte în închisoare.





În cei șapte ani petrecuți după gratii, Cameron și-a făcut pe tors ditamai tatuajușl cu chipurile tatălui și bunicului săi, pentru a-și aminti că a crescut în umbra lor.

O nouă viață

, scrie el.Cameron Douglas a fost eliberat din închisoare în 2016. S-a mutat într-o casă din Bronx, apoi într-un apartament din TriBeca cu iubita lui, instructoarea de yoga Viviane Thibes. Dar nu uită să-i mulțumească în cartea sa soției tatălui său, acum mama lui vitregă, actrița Catherine Zeta-Jones, pentru că l-a determinat pe Michael să aibă grijă de fiul său., scrie Cameron.În decembrie 2017, Cameron a devenit tată când Viviane a născut-o pe fetița lor, Lua Izzy Douglas. Ei trăiesc acum în Hollywood Hills, unde fiul lui Micahel Douglas dorește să-și înceapă cariera de actor și caută să-și refacă legătura cu familia sa., scrie el.Foto: Hepta