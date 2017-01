Channing Tatum şi-a pozat soţia dezbrăcată şi a postat fotografia pe internet

Actorul american şi-a fotografiat soţia, Jenna Dewan Tatum, în timp ce dormea dezbărcată, apoi a publicat fotografia pe Instagram.

Channing Tatum a adunat peste 400.000 de aprecieri din partea fanilor pe reţeaua de socializare cu imaginea în care apare soţia lui.



“Timpul pentru un pui de somn = cel mai bun timp”, a scris starul din ”Magic Mike” pe Instagram.





Channing Matthew Tatum s-a născut pe 26 aprilie 1980, în Cullman, Alabama. Este actor, dansator, model şi producător de film american.



Starul şi-a petrecut adolescenţa în Florida şi a avut parte de educaţie catolică, la Liceul Catolic Tampa. A absolvit în 1998 şi a fost declarat cel mai atletic licean. Bursa pe care a obţinut-o la Glenville State College, din Virginia nu l-a încântat şi a refuzat-o, relatează Mediafax.

S-a întors acasă şi a avut cele mai bizare slujbe. A început ca stripper, sub numele "Chan Crawford". Mai târziu s-a mutat la Miami şi şi-a început cariera de model, având prezentări pentru Armani şi Abercrombie & Fitch. Pentru că s-a înscris la mai multe agenţii de modele, a avut chiar un contract pentru a apărea pe coperta revistei Vogue. A fost ales de o revistă celebră pentru adolescenţi în primii 50 Cei mai frumoşi bărbaţi. A avut prezentări la Milano şi New York. În acelaşi timp, a început să joace în primele sale lungmetraje. A debutat cu un rol de dansator în videoclipul lui Ricky Martin "She Bangs", iar această colaborare i-a deschis seria colaborărilor pe partea de film.



Pasiunea pentru actorie şi-a descoperit-o atunci când a jucat în filmele She's the Man (2006), Step Up (2006), Fighting (2009), Public Enemies (2009), G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009) şi Dear John (2010).





