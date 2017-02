Nicole Kidman, Reese Witherspoon şi Shailene Woodley în cel mai nou serial HBO

Miniseria "Big Little Lies" - "Marile minciuni nevinovate" prezintă viaţa aparent perfectă pe care o duc trei mame din nordul Californiei. Reese Witherspoon, Nicole Kidman și Shailene Woodley interpretează rolurile principale în cel mai nou serial HBO.

Distribuţia este una de excepţie având nume sonore de la Hollywood:

Reese Witherspoon despre care ştim că a câştigat premiul Oscar pentru “Walk the Line – Povestea lui Johnny Cash” şi a fost nominalizată la Oscar pentru "Sălbăticie". Ea o va interpreta pe casnica Madeline Mackenzie în "Big Little Lies" - "Marile minciuni nevinovate";

Nicole Kidman a câştigat premiul Oscar pentru filmul "Orele" şi a jucat în proiectul HBO "Hemingway și Gellhorn". Ea o va interpreta pe Celeste Wright, cea mai bună prietenă a lui Madeline;

Shailene Woodley care a jucat în seria "Divergent" şi a fost nominalizată la Globul de Aur pentru "Descendenţii". Ea o va juca în film pe Jane Chapman (Shailene Woodley), o mamă singură cu un trecut întunecat, pe care Madeline și Celeste o iau sub aripa lor protectoare.

Din distribuție mai fac parte:

Alexander Skarsgard pe care-l ştim din “True Blood” şi “Legenda lui Tarzan” şi va juca în această miniserie rolul lui Perry, soțul atrăgător, dar nestatornic al lui Celeste (Nicole Kidman);

Laura Dern care a fost nominalizată la Oscar pentru "Sălbăticie" şi nominalizată la Emmy pentru proiectul HBO "Iluminata Amy". Ea o va interpreta în această miniserie pe Renata Klein, o mamă cu carieră;

Adam Scott pe care-l ştim din "Parks and Recreation" va juca rolul lui Ed, actualul soț al lui Madeline;

James Tupper din "Răzbunare" îl interpretează pe Nathan, fostul soț al lui Madeline;

Zoe Kravitz, fiica celebrului Lenny Kravitz, pe care o ştim din filmele "Divergent" şi "Mad Max: Fury Road" o joacă pe Bonnie, noua soție a lui Nathan;

Kathryn Newton care a jucat în "Supernatural" va apărea în acest nou serial în rolul lui Abigail, fiica adolescentă a lui Madeline.

Inspirat de bestseller-ul cu același nume scris de Liane Moriarty, cel mai nou serial HBO este o dramă care spune povestea a trei mame care au copii la grădiniţă. Deşi la prima vedere, viețile lor perfecte din Monterey, California, par absolut idilice, de-a lungul serialului ele se complică și se schimbă destul de brutal și neașteptat. Și asta duce inevitabil la o crimă. Este posibil ca această crimă să fi fost provocată de rivalitățile și secretele celor trei mame: casnica Madeline Mackenzie (Reese Witherspoon), care este geloasă pe soția mai tânără a fostului ei soț, Celeste Wright (Nicole Kidman), cea mai bună prietenă a lui Madeline, o fostă avocată corporatistă cu un mariaj aparent perfect cu un bărbat mai tânăr (Alexander Skarsgard) și Jane Chapman (Shailene Woodley), o mamă singură cu un trecut întunecat, pe care Madeline și Celeste o iau sub aripa lor protectoare. Astfel că pe parcursul a șapte episoade tensionate și subversive, aflăm cum fiecare femeie avea ceva de ascuns înainte de tragedie.



Urmăreşte această poveste incitantă cu numeroase răsturnări de situație și dezvăluiri! Vei vedea cum fiecare minciună nevinovată care ne ajută să supraviețuim poate duce la o dramă incredibilă. Dacă te-am făcut deja curioasă trebuie să ştii şi că serialul a fost regizat de Jean-Marc Vallée, nominalizat la Oscar pentru “Dallas Buyers Club”, iar scenariul a fost scris de câștigătorul premiului Emmy, David E. Kelley (cel care a creat şi cunoscutul serial “Ally McBeal”).



Nu rata premiera "Big Little Lies" - "Marile minciuni nevinovate", care va avea loc la HBO pe 20 februarie ora 4:00, în acelaşi timp cu premiera din Statele Unite ale Americii, dar şi seara de la ora 20:00. Serialul va fi și pe HBO GO, iar primul episod va fi disponibil fără abonament.



Restul episoadelor vor fi pe HBO GO în aceeaşi zi când au premiera la HBO. Mai multe detalii pe site-ul http://biglittlelies.hbo.ro/.

Primul episod va putea fi vizionat fără abonament și pe HBO3. În perioada 18-20 februarie programul HBO3 va fi disponibil și celor care nu au abonament HBO, iar primul episod "Big Little Lies" - "Marile minciuni nevinovate" va fi difuzat marţi, 21 februarie, de la ora 21:00.