Cele mai bune 50 de filme europene ale anului

Iată care sunt cele mai bune filme de ficțiune realizate pe continentul nostru în 2018. Aceste filme au fost selectate de Academia Europeană de Film și provin din 35 de țări europene, inclusiv România.

Nu mă atinge-mă, Cobain și Donbass, filme cu importantă participare românească, se află pe această listă lungă de 50 de filme. Utøya 22. juli și Under the Tree rulează pe marile noastre ecrane iar Foxtrot, Dovlatov, Paddington 2, Borg vs. McEnroe, Custody și Den skyldige/Vinovatul au putut fi văzute în cinematografele noastre. The House That Jack Built, în regia lui Lars von Trier, are premiera românească pe 18 ianuarie 2019. Nu mă atinge-mă are premiera în România pe 1 februarie 2019.





Touch Me Not

Romania, Germania, Republica Cehă, Bulgaria, Franța

Scenariul și regia: Adina Pintilie

Producători: Bianca Oana, Philippe Avril & Adina Pintilie



U - July 22/Utøya 22. Juli

Norvegia

Regia: Erik Poppe

Scenariul: Siv Rajendram Eliassen & Anna Bache-Wiig

Producători: Stein B. Kvae & Finn Gjerdrum



The House That Jack Built

Danemarca, Suedia, Franța, Germania

Scenariul și regia: Lars Von Trier

Producător: Louise Vesth



Foxtrot

Germania, Israel, Franța

Scenariul și regia: Samuel Maoz

Producători Michael Weber, Viola Fügen, Eitan Mansuri, Cedomir Kolar, Marc Baschet & Michel Merkt

Donbass (cu Valeriu Andriuță)

Germania, Franța, Romania, Olanda, Marea Britanie

Scenariul și regia: Sergei Loznitsa

Producător: Heino Deckert



Dovlatov

Rusia, Polonia, Serbia

Regia: Alexey German Jr.

Scenariul: Yulia Tupikina & Alexey German Jr.

Producători: Artem Vasilyev, Andrey Savelyev, Konstantin Ernst, Dariusz Jabłoński, Isabella Wojcik, Violetta Kaminska & Miroslav Mogorovich



Border/Gräns

Suedia, Danemarca

regia: Ali Abbasi

scris de: Ali Abbasi, Isabella Eklöf & John Ajvide Lindqvist

producția: Nina Bisgaard, Piodor Gustafsson & Petra Jönsson



Cold War/Zimna wojna

Polonia, UK, Franța

scenariul & regia: Paweł Pawlikowski

producția: Ewa Puszczyńska & Tanya Seghatchian



Dogman

Italia, Franța

regia: Matteo Garrone

scenariul: Matteo Garrone, Ugo Chiti & Massimo Gaudioso

producția: Matteo Garrone, Jean Labadie, Jeremy Thomas & Paolo Del Brocco



Girl

Belgia, Olanda

regia: Lukas Dhont

scenariul: Lukas Dhont & Angelo Tijssens

producția: Dirk Impens



Happy As Lazzaro/Lazzaro Felice

Italia, Franța, Germania, Elveția

scenariul & regia: Alice Rohrwacher

producția: Carlo Cresto-Dina, Tiziana Soudani, Alexandra Henochsberg, Grégory Gajos, Arthur Hallereau, Pierre-François Piet, Michel Merkt, Michael Weber & Viola Fügen