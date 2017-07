Casele din copaci: Cum şi-a împlinit un fotograf visul din copilărie

Cu ajutorul unor prieteni din copilărie, un fotograf şi-a construit nu doar o casă, ci chiar două, în copaci, aşa cum îşi dorea când era copil.

Acum doi ani, în primăvară, Foster Huntington a decis să-şi împlinească visul din copilărie. Şi în scurt timp a trecut la treabă: a construit o căsuţă ca-n poveşti la care se tot gândea de vreo câţiva ani, dar proiectul pe care credea că-l va termina în câteva luni s-a întins pe aproape tot anul.Mai întâi, Huntington a strâns un mic grup de prieteni din toată America, unii dintre ei fiind chiar tâmplari meseriaşi, şi cu toţii s-au apucat construiască o căsuţă suspendată în copaci în Skamania County, Washington, pe un teren care aparţine familiei sale de mai bine de 20 de ani, relatează site-ul deMilked.12 luni mai târziu, The Cider Cone, cum şi-a numit el proiectul, era gata. Acesta constă în două case construite în copaci, legate printr-un pod de aproape opt metri lungime, dotate cu tot confortul, inclusiv cu o saună din lemn şi chiar cu o pistă de skateboard., a declarat Huntington pentru Outside Magazine.Atât de mult i-a plăcut ce a ieşit, încât The Cinder Cone a devenit reşedinţa lui. Huntington estimează că tot proiectul l-a costat 170.000 de dolari., a mărturisit el pentru The New York Times.