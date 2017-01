Adevărul despre imaginile superbe din călătoriile în jurul lumii

Un cuplu care a lăsat totul în urmă şi a plecat într-o călătorie prin lume dezvăluie ce se ascunde în spatele imaginilor perfecte admirate pe internet.

Aproape în fiecare zi apare o nouă poveste despre oameni care au avut curajul de a renunţa la viaţa lor obişnuită, sătui de acelaşi serviciu, de stres, de obiective inutile, pentru a călători prin lume şi pentru a simţi că trăiesc cu adevărat.



Chanel şi Stevo, un cuplu din Africa de Sud, au şi ei o astfel de poveste, dar au ales să o spună în felul lor. Cu aproape un an în urmă, şi-au părăsit slujbele din domeniul publicităţii, curioşi să afle cât de departe de casă pot ajunge. Şi-au făcut un blog, intitulat chiar aşa, "How Far From Home/Cât de departe de casă", şi chiar de la începutul aventurii au postat imagini impresionante făcute în toate colţurile lumii.



La prima impresie, Chanel şi Stevo duc o viaţă de huzur, la care visează orice angajat care lucrează într-un birou. Cei doi tineri îşi asigură admiratorii că realitatea din spatele acestor fotografii este diferită: când nu fac yoga pe plajele din Grecia sau admiră fiordurile din Norvegia, ei spală toalete şi fac tot felul de joburi mărunte pentru a face rost de bani cu care să-şi acopere costurile de călătorie.



Când şi-au dat seama că blogul lor nu reda povestea adevărată a călătoriei lor, cei doi au înţeles că trebuie să arate cum reuşesc să facă asta, pentru că nu li se pare corect să se vadă doar "cireaşa" de pe acest "tort", relatează Bright Side.

, a mărturisit Chanel.Ce înseamnă, concret, acest stil de viaţă? Ei bine, sunt câteva calcule nu tocmai plăcute pentru cei care credeau că e suficient doar să te plimbi şi să faci poze., a adăugat ea.