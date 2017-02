12 filme pe care nu le înțelege oricine. Crezi că le descifrezi?

Vă propunem astăzi o listă de filme pe care le-am grupat sub un titlu ce vă va intriga - „filme pe care nu le înțelege oricine”.

Memento (2000, regia Christopher Nolan)

S-o recunoaștem: nu puține sunt filmele care ne-au lăsat cu semne de întrebare la final sau care ne-au pus pe gânduri, în efortul de a le pătrunde toate semnificațiile. Iată ce filme trebuie văzute măcar de două ori pentru înțelegere mai aprofundată a mesajului lor.Ceea ce face filmul deosebit este structura sa inovatoare - începe cu finalul și se sfârșește aproape de început. E filmat și editat în așa fel încât evenimentele sunt prezentate într-o cronologie inversă. Mai mult, există două povești paralele care se intersectează și care alcătuiesc un puzzle, făcând filmul greu de „citit” la o primă vizionare. Întregul film este astfel construit încât să reflecte starea mentală a personajului principal.Leonard Shelby (Guy Pearce), agent la o companie de asigurări, suferă un şoc teribil ca urmare a unui incident dramatic, în care i-a fost încălcată ilegal proprietatea, a fost bătut, iar soţia sa violată şi ucisă.De atunci, memoria sa a fost afectată şi este incapabil să reţină noi evenimente şi detalii din viaţa sa.Din această cauză, şi-a format un obicei din a lua notiţe sub forma unor fotografii de minut şi sub forma tatuajelor pe care şi le face. Investigaţia pentru aflarea ucigaşului soţiei sale îl apropie de Teddy (Joe Pantoliano), care se dă drept un bun prieten, deşi Leonard simte că nu poate avea încredere în el, dar şi de aparent compătimitoarea ospătăriţă Natalie (Carrie-Anne Moss), o femme fatale impecabilă și implacabilă.