Avocado nu este doar o sursă excelentă de grăsimi bune care ajută la slăbit, ci mai are o mulţime de alte beneficii. Află de ce să mănânci avocado!

De ce să mănânci avocado?

Avocado este mai sănătos decât banana

Avocado protejează vederea

Avocado te ajută să slăbeşti

Avocado este bogat în acid folic

Avocado îţi dă energie

Avocado este bun pentru inimă

Avocado protejează creierul

Avocado este bun pentru diabetici

Avocado protejează împotriva cancerului

Poate îl consideri ca fiind un trend pe care nu este necesar să-l urmezi, însă numeroase studii realizate au scos la iveală că avocado aduce foarte multe beneficii pentru sănătate. Dacă îl consumi în cantităţi moderate, avocado este un fruct care te poate feri de multe probleme medicale.Ştii deja că e bine să mănânci avocado pentru că furnizează grăsimi sănătoase, însă potrivit webmd.com mai există o multitudine de motive pentru care ar fi bine să mănânci mai des avocado:Corpul tău are nevoie de potasiu ca să funcţioneze normal. Acest mineral are grijă de inimă şi este foarte important să consumi alimente bogate în potasiu. Însă, multă lume consideră bananele ca fiind o sursă excelentă de potasiu, însă specialiştii susţin că avocado are un conţinut mai ridicat de potasiu. Prin urmare, nu evita acest fruct şi consumă-l cu regularitate (fără să exagerezi cu cantităţile), deoarece el mai furnizează şi grăsimi sănătoase.Conţine luteină şi zeaxantină, doi antioxidanţi care sunt deosebit de utile pentru sănătatea ochilor. Persoanele care includ în alimentaţia lor surse bogate în aceşti antioxidanţi prezintă un risc semnificativ diminuat de a suferi de degenerescenţă maculară care este cauza principală a orbirii la persoanele în vârstă. Cea mai mare cantitate de antoxidanţi se găseşte în miezul mai verde care este exact sub coaja acestui fruct.O jumătate de ceaşcă cu guacamole furnizează 6 grame de fibre, adică mai mult de un sfert din necesarul zilnic de fibre. Acestea sunt utile când vrei să slăbeşti, deoarece menţin senzaţia de saţietate şi te împiedică să faci excese culinare. Chiar dacă avocado este un fruct bogat în grăsimi, trebuie să ştii că acestea sunt din cele sănătoase, adică mononesaturate. Cercetătorii au descoperit că acest tip de grăsime bună inclusă în dietă te ajută să dai jos burta şi colăceii din zona abdominală.O ceaşcă cu avocado furnizează aproape un sfert din necesarul zilnic de acid folic. Persoanele care nu consumă alimente bogate în acid folic sunt predispuse depresiei şi nu răspund bine la tratamentul cu antidepresive. De asemenea, acidul folic este o vitamină esenţială pentru femeile însărcinate şi care alăptează, deoarece previne malformaţiile congenitale la făt.Pentru că are un conţinut bogat în vitaminele B1, B2 şi B3, acestea ajută corpul să transforme hrana pe care o consumi în sursă de energie. De asemenea, niacina din avocado (vitamina B3) are proprietatea de a preveni apariţia inflamaţiilor în corp şi de a proteja arterele, deoarece menţine un nivel optim al colesterolului şi al trigliceridelor.Asociaţia Americană pentru Sănătatea Inimii recomandă consumul grăsimilor nesaturate, de tipul celor care se găsesc în avocado, în locul unei cantităţi mari de grăsimi saturate din carnea roşie şi lactatele integrale. Numeroase cercetări au arătat că avocado scade colesterolul rău, trigliceridele şi normalizează tensiunea arterială.Datorită conţinutului mare de vitamina E, consumul de avocado protejează creierul de maladii grave precum Alzheimer şi poate încetini evoluţia declinului cognitiv. Cercetătorii au subliniat că acest efect s-ar putea datora vitaminei E care are proprietăţi antioxidante şi protejează celulele cerebrale.Pentru că este un fruct sărac în carbohidraţi şi zahăr, dar bogat în grăsimi bune şi fibre, consumul de avocado poate să fie benefic persoanelor care suferă de diabet. O dietă bazată pe plante (include şi avocado) ar putea să scadă cu 20% riscul de a dezvolta diabet zaharat de tip 2, arată un studiu realizat la Harvard, după ce s-a urmărit timp de 20 de ani dieta a peste 200.000 de persoane.Pentru că are un conţinut bogat în acid oleic, care este un tip de grăsime mononesaturată regăsită şi în uleiul de măsline sau în nuci, avocado protejează împotriva cancerului de sân.