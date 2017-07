Cum se mănâncă varza de Bruxelles? 30 de combinaţii inedite din care să te inspiri

Cu paste, la cuptor coaptă sau gratinată, supă-cremă sau cu ochiuri la micul dejun, varza de Bruxelles se găteşte în foarte multe feluri. Descoperă cele mai bune combinaţii cu varză de Bruxelles!

Varza de Bruxelles, săracă în calorii

Nu o consuma fiartă în apă!

Cum se mănâncă varza de Bruxelles?

Dacă nu ai gătit până acum varză de Bruxelles trebuie să-i acorzi o şansă, deoarece ea se prepară în foarte multe feluri şi este o legumă extrem de sănătoasă. Este de preferat să o găseşti în stare crudă, deoarece astfel vei putea să o foloseşti într-o mulţime de combinaţii care nici măcar nu ţi-au trecut prin cap până acum.Trebuie să ştii că varza de Bruxelles este un aliment pe care te poţi baza în cura de slăbire. În 100 de grame de varză de Bruxelles vei găsi doar 43 de calorii, iar datorită conţinutul său ridicat de fibre conferă saţietate şi te ajută să slăbeşti.Este o legumă care are un conţinut ridicat de vitaminele C, K, A, folaţi, B6, B1, B2, grăsimi sănătoase omega-3 şi minerale esenţiale, cum ar fi mangan, cupru, potasiu, fier, fosfor, magneziu, calciu şi zinc.Varza de Bruxelles este o sursă importantă de luteină, cea mai importantă substanţă care are grijă de sănătatea ochilor. Luteina protejează vederea de cataractă şi degenerescenta maculară, două dintre cauzele principale care conduc la orbire. Atunci cânnd varza de Bruxelles este consumată în combinaţie cu uleiul de măsline presat la rece, stimulează absorbţia şi stocarea luteinei în organism. Celebrul Dr. Oz recomandă 1-2 porţii pe săptămână de varză de Bruxelles cu ulei de măsline. O reţetă recomandată de Dr. Oz este varza de Bruxelles călită cu ceapă şi şuncă de curcan pe care o poţi combina cu orez brun fiert simplu.Alături de celelalte legume crucifere (broccoli, conopidă, gulii), varza de Bruxelles conţine anumiţi compuşi care previn apariţia cancerului şi favorizând eliminarea substanţelor toxice din corp.Prin urmare, ai o mulţime de motive ca să începi să consumi varză de Bruxelles pentru a avea un meniu variat!Una dintre cele mai proaste decizii de a prepara varza de Bruxelles este aceea de a o fierbe prea mult timp în apă cu sare, cum ai proceda cu alte legume. Preparată în acest fel, ea va avea un miros şi un gust extrem de puternice, care nu vor fi pe placul tuturor. De aceea, este de preferat să eviţi această metodă de preparare şi să nu o laşi la gătit prea mult timp. Ea trebuie să rămână uşor crocantă!Una dintre cele mai gustoase combinaţii este o salată caldă cu varză de Bruxelles stropită cu ulei şi coaptă amestecată apoi cu rodii/merişoare şi felii crocante de bacon prăjit. Combinaţiile pe care le poţi face cu varza de Bruxelles coaptă sunt nenumărate, însă în general ea va merge foarte bine cu ouă, cu brânză mucegăită, pere şi nuci, cu ulei de măsline, lămâie şi parmezan, cu paste, creveţi, precum şi cu preparate din carne de pui sau peşte.O altă metodă genială de a prepara varza de Bruxelles este gratinată cu brânzeturile preferate.Pentru ca supa-cremă să fie gustoase, prepar-o cu varză de Bruxelles coaptă!De asemenea, varza de Bruxelles învelită într-un aluat crocant cu ou, parmezan, făină, dată prin pesmet şi apoi prăjită va constitui o gustare delicioasă.