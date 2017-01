Cele mai bune alimente cu rol antiinflamator. Te apără de bolile grave!

Dovleacul, fructele de pădure şi verdeţurile sunt superalimente care ne feresc de bolile grave. Fă-ţi o listă cu cele mai bune alimente cu rol antiinflamator pe care să le pui pe masă!

Datorită unor compuşi puternici despre care s-a vorbit în numeroase studii, unele alimente au proprietatea de a ne feri organismul de inflamaţiile care stau la baza bolilor grave, cum ar fi cancerul şi bolile de inimă. Cercetările realizate în nutriţie au scos la iveală că alimentaţia are un rol primordial în sănătate şi că există o legătură foarte strânsă între o alimentaţie sănătoasă şi un corp ferit de boli.Ştim că este foarte bine să consumăm cât mai multe fructe, legume şi verdeţuri, însă această listă te va ajuta să alegi mereuu cele mai bune alimente cu rol antiinflamator care vor avea grijă de sănătatea ta:Este în sezon şi îl găseşti foarte uşor. Dovleacul este o sursă importantă de fibre, iar studiile au demonstrat că o dietă bogată în fibre scade riscul de inflamaţii în corp. De asemenea, digestia va fi îmbunătăţită, eliminând astfel eficient toxinele din colon. Cumpără în fiecare săptămână câte un dovleac pe care să-l foloseşti pentru supă-cremă, în tocăniţe, în plăcinte/checuri, la cuptor ca desert, îm combinaţii de salate cu orez/quinoa/verdeţuri, în locul foilor obişnuite de lasagna sau ciorbele cu care eşti obişnuită.Sunt versatile şi le poţi folosi în foarte multe preparate. În sezonul rece poţi să apelezi la fructele de pădure congelate, deoarece sunt mai ieftine şi vor adăuga un plus de culoare şi vitamine meselor tale. Fructele de pădure sunt recunoscute pentru efectul antiinflamator şi aduc o doză însemnată de vitamina C, esenţială pentru sănătate. Fibrele şi antocianinele care se regăsesc în fructele de pădure sunt substanţele care au un rol antiinflamator în corp.Sunt o sursă inepuizabilă de nutrienţi şi trebuie să recunoaştem că nu le consumăm zilnic în cantităţile în care ar fi recomandate. În special în sezonul rece, verdeţurile nu trebuie să ne lipsească din dietă, fie că le consumăm în omletă, salate, peste tocăniţe, peste ciorbe sau un sucuri verzi/smoothie verde.Spanacul, rucola, pătrunjelul, valeriana, salata verde sunt câteva dintre opţiunile pe care le ai la îndemână şi furnizează antioxidanţi care au un efect antiinflamator în corp.Nu trebuie să le consumi în cantităţi exagerate, deoarece ele aduc şi o mulţime de calorii, însă un pumn cu nuci/seminţe crude s-a dovedit a avea un efect antiinflamator în corp şi o mulţime de alte beneficii. Acizii graşi omega-3 şi proteinele din conţinutul lor hrănesc corpul, reducând reacţiile inflamatorii din organism. Migdalele şi seminţele crude de floarea soarelui abundă în vitamina E, iar seminţele de chia, nucile şi seminţele de in conţin acizi omega-3 cu rol puternic antiinflamator.Au un conţinut mare de vitamina C despre care studiilor arată că ar avea un puternic efect antiinflamator în corp. Un alt motiv pentru care ar trebui să consumi zilnic citrice este pentru că au polifenoli, substanţe care s-au dovedit că protejează corpul de inflamaţii.Orezul brun, quinoa, fulgii de ovăz, farro, hrişca, amarantul, meiul şi germenii de grâu aduc vitamine din complexul B, minerale, carbohidraţi şi grăsimi sănătoase. În plus, conţinutul lor foarte mare în fibre are un efect antiinflamator în corp şi merită să le includem în alimentaţia zilnică.Toate aceste leguminoase au un conţinut foarte mare de fibre şi prin urmare sunt recomandate de specialişti datorită efectului antiinflamator pe care-l generează în corp. Consumă cu încredere fasole boabe, linte, mazăre şi năut. Sunt o sursă importantă de proteine şi fibre cu efecte benefice pentru sănătatea ta.Deoarece conţin foarte multe grăsimi omega-3, acestea au un rol antiinflamator puternic. Consumă-le de 2-3 ori pe săptămână pentru a beneficia de aceste efecte protectoare.