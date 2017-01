Ce se întâmplă în corp dacă mănânci hot dog? E considerat cel mai cancerigen aliment

Ştiai că un hot dog creşte cu 21% riscul de a dezvolta cancer colorectal? Ce se întâmplă în corp dacă mănânci hot dog şi cum îţi afectează sănătatea!

Ce se întâmplă în corp dacă mănânci hot dog?

Creşte riscul de leucemie

Se îmbolnăveşte inima

Creşte riscul de cancer

Apar tulburări grave în corp

Se distruge smalţul dentar

Este împiedicată absorbţia calciului

Pot să apară reacţii alergice

Institutul American pentru Cercetarea Cancerului l-a catalogat ca fiind cel mai cancerigen aliment, însă mulţi adulţi şi copii obişnuiesc să consume frecvent hot dog. Avertismentul este unul foarte clar, iar potrivit cercetătorilor nu ar trebui să consumăm deloc hot dog şi nici nu are ce să caute în alimentaţia copiilor.De asemeneaÎn cele 43 de produse analizate s-au identificat 25 aditivi alimentari și alte substanțe, după cum urmează: aromă de fum, arome, difosfat de sodiu, polifosfați de sodiu, izoascorbat de sodiu, nitrit de sodiu, nitrat de sodiu, acid ascorbic, eritorbat de sodiu, carmin, iodat de potasiu, monoglutamat de sodiu, acid citric, acetat de sodiu, citrat de sodiu, glucono-delta-lactona, citrat trisodic, lactat de potasiu, diacetat de sodiu, caragenan, gumă de guar, gumă de xantan, gumă Tara, di-polifosfați de sodiu și potasiu, acid lactic, lactat de calciu, tartrați de sodiu, extract de acerolă și acerolă uscată.Multe dintre aceste substanţe s-au dovedit a fi extrem de periculoase pentru sănătate, având un efect cancerigen.Nitritul de sodiu este un conservant artificial şi a fost inclus de autorităţile europene şi nord americane pe lista substanţelor potenţial cancerigene, în special pentru tractul digestiv (stomac).Nitratul de potasiu la temperaturi ridicate sau în stomac, poate fi convertit în nitriţi (E250). Nitriţii de sodiu reacţionează cu proteinele şi formează substanţe cancerigene numite nitrozamine."Din cauza conţinutului ridicat de sare şi a unor aditivi alimentari cu risc carcinogen, crenvurștii nu trebuie să facă parte din alimentaţia copiilor și a adulților cu afecțiuni cardiovasculare”, a declarat conf. univ. dr. Costel Stanciu, preşedinte al APC România.Un studiu apărut în US National Library of Medicine National Institutes of Health arată o asociere clară între consumul de hot dog/mezeluri de către copii şi creşterea riscului de leucemie.Conţinutul ridicat de grăsimi saturate creşte riscul de apariție a afecțiunilor cardiovasculare precum infarctul sau accidentul vascular cerebral și sunt un factor de risc pentru cancerele de colon și sân.Din cauza nitriţilor, consumul de hot dog este asociat cu creşterea riscului de cancer, în special a celui colorectal.Substanţele nocive din hot dog produc alergii, dereglări hormonale, tulburări hepatice, boli intestinale şi ale ficatului, tulburări hepato-biliare, tulburări ale tubului digestiv, tulburări nervoase şi creşterea nivelului de colesterol.Din cauza acidului citric se distruge smalţul dentar, acesta favorizând apariţia cariilor dentare. Acidul citric nu este recomandat în alimentaţia copiilor.Polifosfații din hot dog pot provoca alergii, dereglări hormonale, boli intestinale și creșterea valorii colesterolului. Polifosfații dezechilibrează balanța calciu-fosfor, împiedicând fixarea calciului în oase, favorizând apariția osteoporozei.Monoglutamatul de sodiu din hot dog provoacă reacţii alergice, dureri de cap şi de gât, ameţeală, greaţă, diaree şi poate bloca asimilarea vitaminei B6 şi a calciului. Nu trebuie consumat de femei însărcinate, copii, hipoglicemici, bătrâni sau cardiaci.Şi dacă eşti curioasă cum se fac crenvurştii, iată un video realizat într-o fabrică: