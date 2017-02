Spinos la exterior și dulce pe interior, ananasul este un fruct apreciat de multe persoane.

Fructul de ananas este format, de fapt, din mai multe fructe individuale, care se unifică în jurul unui miez central. Beneficiile nutriționale ale ananasului sunt la fel de fascinante ca aspectul său. Ananasul conține cantități mari de vitamina C și mangan. Acest deliciu tropical reprezintă și o sursă perfectă de fibre dietetice și o enzimă cunoscută sub numele de bromelaină. Pe lângă conținutul bogat de mangan, care are rolul de antioxidant în organism, ananasul conține și cantități mari de tiamină, o vitamină din complexul B, care este corelată cu producția de energie. Însă în momentul în care mănânci prea mult ananas, organismul tău poate reacționa în moduri neplăcute, ducând chiar și la apariția unor afecțiuni medicale. Iată ce se întâmplă dacă mănânci prea mult ananas!









Ananasul este unul dintre ingredientele perfecte care se folosesc pentru frăgezirea cărnii, însă un consum prea mare din acest aliment poate cauza o sensibilitate la nivelul gurii, buzelor, limbii și obrajilor. Cu toate acestea, această sensibilitate ar trebui să se rezolve de la sine în câteva ore după ce a apărut. În cazul în care apare o erupție, urticarie sau dificultăți de respirație, ar trebui să mergi la spital. S-ar putea să fie vorba despre o alergie la ananas.





Conținutul mare de vitamina C din ananas poate avea efecte negative asupra organismului, în momentul în care mănânci prea mult ananas.Un nivel prea mare de vitamina C în organism poate cauza diaree, greață, vărsături, dureri abdominale sau arsuri la nivelul inimii.





De asemenea, cantitățile foarte mari de bromelaină din ananans pot cauza erupții cutanate, vărsături, diaree și sângerări menstruale excesive, conform cercetărilor realizate de University of Maryland Medical Center (Centrul Medical al Universității din Maryland). Bromelaina din ananasul mâncat în cantități excesive poate interacționa și cu unele medicamente. Persoanele care iau antibiotice, anticoagulante, diluanți de sânge, tratamente anticonvulsive, barbiturice, benzodiazepine, somnifere și antidepresive triciclice ar trebui să aibă grijă la aportul de ananas pe care îl aduc organismului.





O altă problemă pe care o prezintă fructul de ananas este cauzată de consumul de ananas necopt sau de suc din ananas necopt. În această stare crudă, ananasul este toxic pentru oameni și poate duce la apariția unor episoade severe de diaree și vărsături. Miezul ananasului consumat în cantități mari poate duce la formarea bilelor de fibre în tractul digestiv.